Kledi Kadiu, finalmente la verità: “Il motivo per cui ho abbandonato Maria”

Kledi Kadiu, il celebre ballerino televisivo, ha raccontato in un’intervista i motivi che l’hanno portato all’allontanamento da Maria De Filippi

La carriera del celebre ballerino televisivo Kledi Kadiu è indissolubilmente legata al nome della conduttrice Maria De Filippi. Classe 1974, di formazione classica. si è diplomato nel 1992 presso l’ Accademia Nazionale di Danza a Tirana (Albania), città in cui è nato. Ha interpretato ruoli da protagonista in balletti iconici come Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte e Dafni e Cloe. E’ in Italia, però, che acquisisce notorietà televisiva grazie alla sua partecipazione come primo ballerino, fin da giovanissimo, in programmi di successo come Buona Domenica, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi.

A Fabio Fazio a Che tempo che Fa ha raccontato il suo rapporto con la popolare presentatrice tv a cui deve moltissimo.

Kledi Kadiu. “Ho detto addio a Maria De Filippi per questo motivo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

Kledi Kadiu era diventato una delle colonne portanti del celebre e longevo talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo addio ha destato scalpore e dato inizio a congetture sulle probabili motivazioni che l’hanno portato a una scelta così drastica tanto da farlo sparire del tutto dai palinsesti televisivi.

Di natura molto riservata, difficilmente parla dell’argomento, ma un’eccezione è stata fatta per il giornalista Fabio Fazio, al quale ha aperto una finestra sulla sua vita durante la trasmissione Che tempo che fa.

Al centro della discussione non poteva mancare il suo rapporto con Maria De Filippi, alla quale deve tantissimo: “Nel 1999 ero nel cast di ‘Buona Domenica’, condotta da Maurizio Costanzo. Maria mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, ‘C’è posta per te‘” – ha raccontato Kadiu.

Il loro rapporto era così solido e sincero che, negli anni, c’è stato qualcuno che ha ipotizzato anche una presunta liaison tra i due, sempre prontamente smentita. “E’ una donna determinata, forte, precisa. Siamo in contatto tuttora, anche se non faccio più parte di Amici. Non puoi non rimanere in amicizia con Maria De Filippi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kledi Kadiu (@kledi)

Allora Fazio, giustamente, si è chiesto il perché del suo allontanamento dalla trasmissione. E’ un puro fatto logistico. Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga, dal 2018. Due anni prima hanno avuto la prima figlia, Lea, e hanno costruito la loro famiglia a Rimini. Ecco spiegato il motivo: “Ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per essere presente a ogni puntata”.