Lapo Elkann sposerà Joana: “La prima che non sta con me per fama o soldi”

Lapo Elkann ha cambiato vita grazie alla fidanzata Joana Lemos, con cui presto convolerà a nozze. Il motivo? “È amore vero. Lei è la prima che non sta con me per visibilità o soldi”

Il rampollo scapestrato della famiglia Agnelli non c’è più. Al suo posto oggi c’è un uomo deciso a cambiare vita e lasciarsi alle spalle gli eccessi del passato. Lapo Elkann racconta in un’intervista al Corriere della Sera del suo rapporto speciale con la pilota Joana Lemos. L’imprenditore confessa che all’inizio lei gli ha dato buca. “Ero in un ristorante – ricorda Lapo – e ho visto uno sguardo che era una forza della natura. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo “lapesco” e mi è andata male. Le ho scritto un messaggio: ti voglio. La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto“.

L’erede degli Agnelli ha dovuto quindi cambiare strategia per conquistare Joana, che descrive come la sua anima gemella. “Lei ha molte cose mie – spiega Lapo – determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità. Come me, dà così tanto agli altri che a fine giornata può essere sfinita”.

E non solo: per la prima volta Lapo può contare su una partner che non abbia altri mire. “È una donna che mi porta su – commenta Lapo – ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi”. Un rapporto vero, che ha fatto crescere e maturare l’imprenditore, e lo ha convinto di aver trovato la donna giusta con cui mettere su famiglia. “Non ci nascondiamo niente – giura Lapo – abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho più il complesso del seduttore. Prima, ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri. Con lei voglio costruire una vita, vedo una prospettiva lunga. Se arrivassero dei figli sarei felice“. E riconosce: “Gran parte del mio successo e della mia vitalità sono merito suo”.

Chi è Joana Lemos, la futura moglie di Lapo Elkann

La protagonista di questa bella dichiarazione d’amore è Joana Lemos, sua fidanzata e presto moglie. Una donna tosta, come dice Lapo, con cui condivide l’amore per i motori e per le opere di beneficienza. Joana, 47 anni di origini portoghesi, è una sportiva e una campionessa di rally. Una pilota da record: nel 1997 è stata più giovane pilota femminile a correre la Parigi-Dakar, la storica gara automobilistica che attraversa il deserto. Con Lapo ha creato anche un’associazione di beneficenza in Portogallo, LAPS.

L’imprenditore descrive com’è lavorare fianco a fianco con la sua compagna: “Ha vinto la Parigi-Dakar. Sa che vuole dire cavalcare le dune e quindi sa avere a che fare con una persona non facile: io non sono molle, non sono inattivo. Durante il lockdown, abbiamo fatto la campagna Never Give Up per la Croce Rossa, abbiamo portato gli igienizzanti a Locri, due ambulanze per i disabili in Sicilia, abbiamo distribuito le pizze a Napoli, i pasti a Milano, le mascherine negli ospedali, siamo andati ad aiutare in Spagna e in Portogallo”.

Joana è divorziata e da quel un rapporto ha avuto due figli: “Sono due ragazzi incredibili e mi hanno accolto a braccia aperte”, ha rivelato Lapo, lodando anche loro. Ma adesso è pronta a tornare all’altare con . Il matrimonio fra la bella pilota e l’erede di casa Agnelli invece è previsto entro la fine del 2021, e si terranno due cerimonie: le nozze con rito civile a Torino e il rito religioso a Gerusalemme. La festa di nozze invece potrebbe svolgersi in Portogallo, paese che negli ultimi mesi ha ospitato la coppia.