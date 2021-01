Maria Elena Boschi, il messaggio dietro al look total black – FOTO

Maria Elena Boschi si presenta alle consultazioni al Quirinale con un look total black. E non è la prima volta. Quale messaggio vuole lanciare?

Ieri la delegazione di Italia Viva si è recata al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica sullo stato attuale delle consultazioni. E agli occhi più attenti non è sfuggito l’outfit indossato da Maria Elena Boschi. La deputata ha scelto un look total black, con tailleur, cappotto allacciato in vita, e scarpe décolleté nere. Anche la mascherina era abbinata. L’unico tocco di luce era il top bianco che si intravedeva sotto alla giacca.

Un completo “istituzionale”, certamente adatto all’occasione. Tuttavia non è la prima volta che in questi giorni concitatissimi – fra riunioni di partito e consultazioni con le altre forze politiche – che l’ex ministra per le Riforme costituzionali sfoggia un look “funereo”.

Maria Elena Boschi lancia un messaggio col look “funereo”?

Solo tre giorni fa la deputata si era presentata in total black alla Camera per seguire il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul degenerare della situazione politica. Per l’occasione aveva indossato un abbinamento meno scontato, perlomeno per le aule di Montecitorio. In quel caso Maria Elena Boschi aveva scelto un abito chemisier nero, di lunghezza midi, con cintura in vita, e lo aveva arricchito con accessori rigorosamente neri: stesse decolleté avvistate al Quirinale e calze scurissime, senza dimenticare l’immancabile mascherina. Insomma, una visione certamente diversa per l’ex ministro, che in genere sfoggia look che colorati, che meglio si adattano al suo incarnato. Tant’è che ci si interroga se la mise non voglia essere un messaggio ben preciso.

D’altronde il suo partito Italia Viva e il suo patron Matteo Renzi non navigano in buone acque: osteggiati da più parti per aver scatenato la crisi politica in un momento delicatissimo per il Paese, ora si giocano la permanenza nella maggioranza. Chissà che i look total black della deputata toscana non siano l’espressione del suo stato d’animo attuale, oppure un preludio dell’esito funereo delle consultazioni.