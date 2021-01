Martina Stella pazzesca sul letto, gambe favolose in primo piano – FOTO

Martina Stella è inarrestabile sui social network: l’attrice continua a far impazzire i suoi followers con scatti sbalorditivi.

Martina Stella è sicuramente una delle attrici più amate e seguite dal pubblico italiano. La nativa di Impruneta, fin dai suoi esordi sul grande schermo, ha conquistato il cuore degli ammiratori con il suo talento e soprattutto con la sua bellezza straordinaria. La classe 1984, nella sua carriera, ha ricoperto ruoli davvero importanti, prendendo parte a film di successo come ‘L’ultimo bacio’, ‘Sapore di te’, ‘Natale a 5 stelle’, ‘Lockdown all’italiana’.

Martina è particolarmente attiva sui social network: la splendida attrice ama pubblicare scatti strabilianti in cui mette in mostra tutta la sua avvenenza. La 36enne, come se non bastasse, è dotata di un fisico da capogiro. L’attrice, poco fa, ha condiviso in rete una serie di foto esagerate.

Martina Stella meravigliosa sul letto: che gambe!!!

Martina, poco fa, ha deliziato il suo pubblico condividendo una serie di scatti stupefacenti. L’attrice è comodamente distesa sul letto e ha le sue gambe totalmente scoperte. Lo stacco di coscia della 36enne lascia tutti a bocca aperta. La bellezza del suo viso è, invece, come al solito illimitata.

“Non è fantastico risvegliarsi con la calma e la tranquillità durante il weekend? È giusto ricaricare le energie“, ha scritto nella didascalia. La serie di immagini ha già raccolto 4mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti stanno ovviamente inondando il post di complimenti e di parole di apprezzamento.

Martina, qualche giorno fa, condivise sui social network una foto meravigliosa in cui piazzò il suo décolleté esagerato in primissimo piano.