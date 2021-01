Maschera capelli fai da te: uovo, miele e yogurt alleati della pelle!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare una maschera capelli fai da te con uovo e altri ingredienti naturali.

I capelli dicono molto della propria personalità e prendersene cura richiede molto spesso del tempo che non abbiamo a causa di impegni e del lavoro.

Tuttavia, con pochi accorgimenti e con pochi piccoli trucchi, sarà molto semplice prendersi cura dei propri capelli in modo sano e naturale e senza spendere un patrimonio in prodotti costosi. Dopo avervi fatto vedere come realizzare una maschera per capelli all’olio d’oliva, ecco come creare una maschera all’uovo.

Maschera capelli fai da te: uovo, olio di oliva e senape, un mix ricco di benefici

Uno degli ingredienti semplici da usare per trattare i capelli, e presente in tutte le dispense, è sicuramente l’uovo.

L’uovo, grazie agli elementi presenti al suo interno, è davvero un toccasana per i capelli. Per il benessere dei capelli è molto importante il grasso presente all’interno dell’uovo, ma molto importanti sono anche le vitamine che riescono a nutrire in profondità i capelli. Una maschera per capelli all’uovo è molto semplice da preparare è riuscirà a penetrare fino all’interno dei follicoli, in modo da andare a nutrire e far crescere in modo naturale di volume la chioma. Inoltre, i grassi presenti doneranno ai capelli anche capelli luminosi e morbidi.

In passato, l’uovo veniva evitato potesse per il cattivo odore che poteva portare alla chioma. In realtà questo problema è facilmente superabile applicando la maschera insieme ad uno shampoo profumato o grazie all’uso di aceto.

Preparare una maschera a base d’uovo è molto semplice (potete aggiungere anche della senape per favorire la crescita dei capelli). Procuratevi 1 uovo intero, 3 cucchiai di olio d’oliva o qualsiasi olio di origine vegetale, 1 cucchiaio di senape e 500 ml di acqua.

Per prima cosa aggiungete dell’acqua alla polvere di senape, in modo da creare un composto morbido e cremoso che non coli nell’applicazione.

Dopodiché sbattete con delle fruste l’uovo e, una volta terminato, andrete ad applicare anche l’olio amalgamando bene il tutto fino ad ottenere un composto non tanto liquido.

Una volta terminato questo semplice procedimento, la maschera per capelli sarà pronta. La potrete applicare sui capelli fino alle radici in modo che tutti gli ingredienti possano agire sul bulbo pilifero e nutrirlo in profondità.

Tempi di posa

Il tutto va tenuto in posa per almeno 30 minuti in modo tale da dare il tempo a tali ingredienti di agire. Una volta terminata l’applicazione, non dovremo fare altro che risciacquare con abbondante acqua fredda o tiepida. Evitate di usare acqua troppo calda perché questo comporterebbe la cottura anche dell’uovo presente nella maschera.

I risultati saranno visibili dopo qualche applicazione, ma la cosa più importante è avere costanza nell’applicazione. L’ideale è ripeterla almeno una volta a settimana.

Se, invece, volete creare una maschera all’uovo per il trattamento dei capelli crespi, potete aggiungere alla maschera 3 cucchiai di yogurt bianco e 1 di miele al posto della senape. Questi due ingredienti sono molto idratanti e vanno facilmente ad eliminare il crespo alla chioma.