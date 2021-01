Maschera pelle impura: come migliorare la pelle con il fai da te!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera per la pelle impura. Ecco tutti i dettagli.

Molto spesso ci accorgiamo che la pelle del viso ha delle piccole e fastidiose imperfezioni come brufoletti, punti neri oppure semplicemente appare poco luminosa. Tutto ciò è dovuto soprattutto ad agenti esterni come smog oppure alla cattiva alimentazione e allo stress che giornalmente accumuliamo.

Lapelle, infatti, quando inizia a manifestare imperfezioni, perde anche lucentezza, soprattutto nella parte della fronte e sul naso, a causa dell’aumento di secrezione sebacea che va a causare anche la comparsa di punti neri e brufoli. Bisogna agire in maniera adeguata sia nella pulizia e detersione del viso ma, anche nell’applicazione regolare di maschere purificanti. Dopo avervi fatto vedere come creare una maschera viso alla marmellata, ecco come creare una maschera per pelli impure.

Gli ingredienti utili per creare una maschera per la pelle impura

Per fortuna esistono delle maschere molto semplici da realizzare e anche economiche che possono aiutarci molto nel ritrovare la luminosità del viso e anche a purificare la pelle.

Gli ingredienti che potete utilizzare sono molteplici e possono aiutarci a realizzare varie tipologie di maschere purificanti in maniera semplice e veloce.

Uno degli ingredienti migliori per purificare la pelle è sicuramente l’argilla verde. Questo ingrediente è ricco di proprietà antinfiammatorie che sono un vero toccasana nel combattere le impurità della pelle.

Realizzare una maschera a base di argilla verde è molto semplice. Non dovete fare altro che procurarvi 1 bicchiere di argilla verde ventilata, 1 cucchiaino di miele, 1 cucchiaio di olio evo e 300 ml di acqua.

In un recipiente andrete a versare prima l’argilla verde con una parte abbondante dell’acqua, per poi miscelare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Dopodiché andrete, poi, ad aggiungere un cucchiaino di miele e un cucchiaino di olio evo.

Mescolate fin quando non formerete un composto simile ad una pappetta in modo tale da non essere troppo liquida ed avere difficoltà nell’applicazione. Dopo aver terminato la preparazione, non dovrete far altro che stendere la maschera sul viso e lasciarla agire per almeno 15 minuti in modo da dare tempo agli elementi di penetrare in profondità e purificare la pelle. Al termine dovrete risciacquare con abbondante acqua fredda in modo da favorire la chiusura dei pori.

Altri rimedi per eliminare le impurità

Altri due elementi molto utili per purificare la vostra pelle sono sicuramente il bicarbonato e il limone. Questi due elementi possono essere anche usati insieme grazie alle proprietà astringenti del limone e purificanti del bicarbonato.

La preparazione di questa maschera è molto semplice: bisogna unire i due elementi con un po’ di acqua in modo tale da creare un composto cremoso da applicare sulle zone del viso, in particolare la fronte ed il naso. Lasciate agire la maschera per circa 10 minuti e risciacquate con abbondante acqua. In questo caso, è molto utile applicare successivamente anche una crema idratante perché l’azione del limone può anche andare ad irritare un po’ la pelle. Proprio per questo motivo, questo tipo di maschera va applicata solo una volta alla settimana. Noterete i risultati fin dalle prime applicazioni