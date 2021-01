Michela Persico alla scrivania è divina, che stacco di coscia per la speaker di Raio 105 – FOTO

La neo mamma e fidanzata di Daniele Rugani ha condiviso uno scatto in cui è esplosiva. Michela Persico alla scrivania mostra delle gambe da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Diventa sempre più bella la neomamma Michela Persico, giornalista sportiva e conduttrice televisiva che vanta 653mila follower sul web. Lei fin da giovanissima ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, prima come modella, poi la passione per il giornalismo è cresciuta ed ha iniziato a collaborare per trasmissioni come Top Calcio 24, SportItalia e Mediaset. Opinionista molto seguita anche nel programma Quelli che il calcio di Savino.

La compagna dell’attaccante Daniele Rugani è tornata in pista subito dopo il parto pochi mesi fa, e ora condivide sui social molte foto davvero provocanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Croce, il VIDEO del set dove tutto è bollente: che fisico la Bonas

Michela Persico, quella minigonna troppo corta: i fan sono in delirio