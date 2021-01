Monica Bellucci splendente in rosa è un piacere per gli occhi – FOTO

Una donna che non ha bisogno di presentazioni ma su Instagram incanta e ammalia i followers con un fascino irresistibile.

L’attrice di Città di Catello è diventata una vera e propria star internazionale. Dopo la maturità classica inizia a fare la modella per iscriversi all’Università di Perugia alla facoltà di Giurisprudenza ma poi decide di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla carriera di modella e attrice a Milano.

Si sposa giovanissima con il fotografo di origine argentina Claudio Carlos Basso ma i due si separano dopo pochi mesi, successivamente si innamora dell’attore italiano Nicola Farron con cui fa coppia fissa per circa sei anni per poi conoscere sul set de ‘L’appartamento’ un esordiente Vincent Cassel.

La femminilità di una donna in una foto

Con l’attore francese si sposa e ha due figlie Deva e Leonie di 17 e 11 anni. Nel 2013, dopo quattordici anni di matrimonio, si separano dichiarando che la decisione è stata presa di comune accordo ma dopo anni si scopre che in realtà l’attore aveva una vita parallela in Brasile e per questa ragione l’avvenente Monica avrebbe deciso di lasciarlo. Tesi confermata successivamente anche da alcune interviste dell’attrice.

Inizialmente aveva messo a tacere ogni chiacchiericcio con dichiarazioni di pace e amore nei confronti dell’ex marito anche per il bene delle loro due figlie: “Le nostre rispettive vite ci hanno allontanato l’uno dall’altra. Ma l’amore ci sarà per sempre. Anche se le nostre strade si sono separate Vincent e io ci saremo sempre uno per l’altro”.

Successivamente l’attrice ha intrapreso una relazione con Nicolas Lefebvre il gallerista 38enne con cui però di è lasciata nel 2020.