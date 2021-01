Paola Barale, quel momento che non riesce a dimenticare – VIDEO

Paola Barale posta un video risalente allo scorso anno o meglio quando ancora non era scoppiata l’emergenza COVID-19. La nostalgia è tantissima.

Prossimi al tristissimo anniversario dallo scoppio dell’emergenza sanitaria in Italia e nel mondo, chiunque è vittima della nostalgia che si prova nel pensare a tutti quei gesti, anche i più piccoli oggi vietati. Un senso di tristezza e impotenza che ha colpito a quanto pare anche Paola Barale: la showgirl infatti ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video che risale a diverso tempo fa. Una normalissima cena in compagnia di Paola Quattrini. Entrambe le donne sono alle prese con un divertente scioglilingua. Un momento goliardico che la Barale motiva: Questo succedeva poco più di un anno fa. La classica cena dopo lo spettacolo.. in attesa di replicare presto…

Paola Barale, l’appello sui social tra critiche e consensi

Lo scorso 13 gennaio Paola Barale ha espresso un suo pensiero circa la vaccinazione contro il Covid-19 con tanto di post che vede la showgirl in primo piano e scritto a caratteri piuttosto grandi: IO MI VACCINO. Una presa di posizione – più che condivisibile – ma che ha suscitato numerose critiche. Una vera e propria pubblicità! Pagata ? 🤔 questo è uno degli attacchi nella quale viene accusata di fare propaganda solo dietro compenso. In realtà questo commento poco carino ha dato adito ad una discussione, in tanti a difendere la loro beniamina che tace sul punto.

Che piaccia o meno, ogni post di Paola Barale è originale merito della sua personalità sempre schietta e sincera. Caratteristiche che qualcuno può anche non apprezzare.