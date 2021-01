Sabrina Salerno a Verissimo cattura con un look minimale. Rigorosa in jeans e giacca bianca – FOTO

La cantante Sabrina Salerno durante la diretta di Verissimo ha optato per un look molto formale, rigore e sobrietà per la regina dei lustrini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

L’arrivo nello studio di Verissimo oggi di Sabrina Salerno non è passato certo inosservato: per l’occasione la cantante ha deciso di indossare un look davvero molto rigoroso composto da jeans strizzatissimi a campana e una giacca doppio petto bianco candido. Nulla di stravagante o ostentato per lei che negli ultimi mesi ci ha deliziato sempre con scatti bollenti dove le trasparenze sono quasi all’ordine del giorno.

Il suo outfit ha rispecchiato anche le tematiche serie che la conduttrice Silvia Toffanin le ha rivolto durante l’intervista a quattrocchi. Sabrina ha parlato del rapporto problematico con il suo primo manager e il rapporto di manipolazione che questa persona ha avuto con lei per molto tempo.

“Ero controllata, non potevo vedere nessuno e non potevo fare niente. Per lui ero la sua creatura e dovevo fare quello che mi diceva: mi ha fatto vivere un incubo per anni”, ha confessato.

Sabrina Salerno, la lettera del figlio la scioglie in lacrime