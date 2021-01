Sanremo 2021: Ibrahimovic al festival, spunta la cifra del guadagno

Chi saranno gli ospiti di Sanremo 2021? Tra i primi nomi c’è Ibrahimovic che andrà a guadagnare per l’evento una cifra sorprendente

E’ ancora in ballo la settantunesima edizione del Festival di Sanremo ma già si parla degli stipendi che andranno a prendere gli ospiti delle serate. Tra questi c’è il calciatore Zlatan Ibrahimovic che a quanto pare sarà presente durante la trasmissione. Sanremo 2021 passerà alla storia come l’edizione Covid e molte cose cambieranno se dovesse andare in onda. Una in particolare riguarda le spese. Analizziamo la situazione nel dettaglio.

Sanremo 2021: tra gli ospiti Ibrahimovic e poi?

Il Festival di Sanremo dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 marzo e mai come quest’anno sono nate polemiche intorno a vari argomenti. Amadeus dovrebbe essere il conduttore della settantunesima edizione ma c’è una novità per lui e riguarda il suo stipendio: sarà decurtato rispetto al 2020. Ma non solo, accanto a lui ci sarà di nuovo lo showman siciliano Fiorello che secondo i rumors percepirà circa cinquanta mila euro a serata, per un totale di duecentocinquanta mila euro. La stessa cosa vale per il calciatore Ibrahimovic. Non si conosce ancora il cachet di Georgina, la signora Ronaldo che lo scorso anno per essere presente in una serata percepì un compenso di centoquaranta mila euro; mentre per Elodie si parla di un compenso di venticinque mila euro.

Intanto è nel limbo la questione del pubblico a causa delle norme di sicurezza riguardanti la situazione Covid. Quale sarà la decisione definitiva per questa edizione? Non ci resta che attendere le scelte della Rai e del Governo.