Sara Croce la posa disarmante sul pavimento, si toglie tutto – FOTO

Impossibile resistere a tale bellezza soprattutto quando la bellissima ex Madre Natura decide di mettere in mostra tutta la sua mercanzia.

Quando Sara Croce scese la famosa scalinata di ‘Ciao Darwin‘ fu un tripudio di consensi, tutti la andarono a cercare su Instagram e vollero reperire informazioni su di lei.

Chi era quella dea della bellezza e dove la avevano tenuta nascosta fino ad allora?

Aumentarono a vista d’occhio i followers dell’incantevole lombarda che a soli 21 anni diventa un vero e proprio sex symbol.

In realtà non molti la ricordano ma già a 19 anni era arrivata in tv partecipando a Miss Italia dove arrivò quarta, non riuscendo a sbaragliare la concorrenza di Alice Rachele Arlanch che quell’anno indossò la corona della più bella d’Italia.

Dalla stagione 2019-2020 è ancora Paolo Bonolis a volerla in una sua trasmissione dandole in ruolo di Bonas di ‘Avanti un altro‘, sostituendo Laura Cremaschi.

Il cuore della ‘bonas’ per chi batte?

Oggi Sara vanta 857mila followers su Instagram. Nell’estate del 2019 è stata molto chiacchierata una sua relazione con Andrea Damante, il dj veronese che aveva chiuso la sua storia con Giulia De Lellis.

La storia tra i due non durò che il tempo di una vacanza e dopo qualche mese il Dama ricominciò a frequentare la sua fidanzata storica, non appena lei si lasciò con Andrea Iannone.

Oggi Andrea Damante è accanto a a Elisa Visari, giovanissima attrice 19enne più piccola di lui di 11 anni, Giulia De Lellis convive con Carlo Berretta, amico proprio del suo ex.

E Sara Croce invece è al fianco di Gianmarco Fiory, portiere del Bari. Ma come l’avrà conquistata dato che la bella Sara aveva rifiutato le avances di Cristiano Ronaldo dichiarando che non si sarebbe mai fidanzata con un calciatore poiché sono di indole infedeli?

In questo sexy scatto ha sedotto veramente tutti i suoi followers che la riempiono di apprezzamenti e di cuoricini: ben 25mila in solo mezz’ora!