Sara Croce, il VIDEO del set dove tutto è bollente: che fisico la Bonas

Stavolta Sara Croce blocca il web con un video del backstage del suo ultimo servizio fotografico. È una bomba in lingerie e tacchi a spillo

Forse i fan di Sara Croce non smetteranno mai di impazzire per lei che con i suoi occhi azzurri e la chioma fluente incanta nella sua pagina Instagram che ogni giorno di più è sempre più seguita. Conta infatti 858mila follower devoti che la riempiono di complimenti quotidiani e seguono con devozione le sue stories.

Sara Croce, la Bonas di “Avanti un altro”, tornerà a marzo su Canale Cinque con le nuove puntate del programma assieme alle colleghe Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri.

Ad appena 22 anni è amatissima dal pubblico a casa, grazie anche alla sua partecipazione a Miss Italia nel 2017 arrivando ad un quarto meritatissimo posto. Anche se non possiamo dimenticare “Ciao Darwin” dove Paolo Bonolis l’ha fortemente voluta come Madre Natura per le sue fattezze mozzafiato.

Sara Croce ipnotizza il web in calze a rete e tacchi alti

La bellissima modella tra una registrazione e l’altra delle nuove puntate di “Avanti un altro” si sta divertendo anche nella cosa che le viene meglio ovvero posare per gli shooting fotografici. Nei giorni scorsi ha condiviso alcune foto anteprima del servizio svolto per il brand Yamamay, oggi è arrivato invece il video del backstage.

I fan sono letteralmente impazziti, si vede Sara posare con tre look incredibili, prima solo calze a rete e tacchi a spillo, poi in body nero a maniche lunghe ed infine con slip e reggiseno semi coperta da una vestaglia di seta. Si muove sinuosa seguendo gli scatti e le direttive del fotografo Francesco Acri.

30mila like in solo un’ora per il video bollente condiviso su Instagram, le scrivono: “E niente…non ce ne per nessuno 👋🏻❤️”, “Speechless!! Just wow!!🥰❤️”, “Pazzesca”. Si mostra sinuosa e aggraziata mentre il fotografo la immortala in lingerie, un incanto per gli occhi.