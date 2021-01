Zodiaco, i segni più soggetti al colpo di fulmine: ci sei anche tu?

Ci sono persone che non credono al colpo di fulmine, a differenza di altre che sembrano portate a esserne vittima anche a causa del proprio segno zodiacale

L’amore a prima vista, detto comunemente anche colpo di fulmine, esiste. O almeno è quello che credono alcune persone. Il momento in cui qualcosa scatta, anche senza necessariamente conoscersi da tempo. Una chimica, un’attrazione, una scintilla che nasce tanto inaspettata quanto sentita. Un attimo che potrebbe morire sul nascere, senza che si possa sviluppare in un sentimento vero e proprio, o che potrebbe dare inizio a una bellissima storia d’amore. Secondo le stelle i segni zodiacali ci mettono lo zampino e alcuni di questi portano la persona a credere al colpo di fulmine e a provarlo sulla propria pelle. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali più soggetti al colpo di fulmine

Tra i segni zodiacali più sensibili al colpo di fulmine troviamo l’Ariete che viene mosso spesso dall’istinto. Si tratta di un segno spontaneo che si lascia trasportare dalle emozioni vissute e per questo motivo in più occasioni crede di aver provato il colpo di fulmine. In realtà è più l’eccitazione del momento a fargli venire le farfalle nello stomaco e ne è una prova il fatto che il tutto potrebbe svanire poco tempo dopo. Soprattutto se non vede un interesse corrisposto.

Un altro segno soggetto al colpo di fulmine è il Cancro. Ogni volta che incontra qualcuno di potenzialmente interessante inizia a fantasticare sulla vita dei suoi sogni e su un futuro roseo fatto di amore e una famiglia felice. Poco importa se l’incontro sia avvenuto da poco tempo, questo non lo fermerà dal sognare a occhi aperti.

Poi troviamo lo Scorpione che non ha mai paura di ammettere i propri sentimenti. Per questo motivo non si vergogna a mostrare il proprio interesse, anche se alcune persone potrebbero ritenerlo troppo affrettato. Un segno che vive il colpo di fulmine come qualcosa di possibile e che si metterà alla prova confrontando direttamente l’oggetto del desiderio.

Infine non potevano mancare in questa lista i Pesci, sognatori di natura. Il loro modo di vedere il mondo e di vivere le emozioni li porta a costruire nel proprio immaginario delle storie d’amore e dei progetti di vita. Questo e la convinzione che tutti abbiano del buono dentro di loro li spinge a sentire un legame anche profondo con qualcuno. Poco importa che si tratti il più delle volte di una pura fantasia mentale.