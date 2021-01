La sublime attrice, cantante e conduttrice condivide con i suoi 512.000 followers una foto in occasione di un giorno speciale: vediamo quale!

Nella didascalia del post, l’influencer ricorda ai seguaci che il 30 gennaio festeggia il suo onomastico: Santa Serena.

Indossa un maglione ed un paio di occhiali da sole: come al solito è super divina!

I capelli sono sciolti e, sul volto, ha stampato un sorriso che trasmette felicità a chi guarda la foto: i seguaci di Serena hanno apprezzato molto, tanto da lasciarle più di 26.000 like e 650 commenti in cinque ore.

Serena Rossi ed il suo progetto solidale: “I social li uso solo come veicolo, anche per aiutare gli altri“

Durante il lockdown, Serena è stata protagonista di un’iniziativa solidale nella sua città: Napoli.

Lo racconta al pubblico così: “Ero entusiasta di tutte le iniziative, anche minime, di solidarietà qui a Napoli e ci siamo detti, tocca a anche a noi. È nato così il progetto ‘SpesaSospesa’, cioè si raccolgono cestini di alimenti di prima necessità destinati a chi non può permettersi neanche di mangiare, con dentro tutto cibo proveniente da aziende alimentari in difficoltà. Così, fra l’altro, otteniamo anche un terzo obiettivo, quello di non buttare via ciò che non si riesce a consumare“.

E ancora: “Sono grata a chi mi segue, ma se pensa di avere da me foto e fatti della mia vita privata, si sbaglia. È una cosa che non mi è mai piaciuta. I social li uso solo come veicolo, anche per aiutare gli altri“.