Sex and the City, Sarah Jessica Parker svela i dettagli sul ritorno della serie

Sex and the City sta per tornare con dieci nuovi episodi e l’interprete di Carrie, Sarah Jessica Parker svela: “Ci vedrete in una New York inedita”. Tutte le anticipazioni e il nome di una delle guest star

Sex and the City ha fatto sognare un’intera generazione di fashioniste e si prepara a conquistare ancora più fan con una nuova stagione prevista per la fine dell’anno. Sono passati 17 anni e due film dall’ultimo episodio, e fra poco potremo rivedere tre delle quattro protagoniste, stavolta alle prese con i temutissimi -anta. Sì perché Samantha non tornerà: l’attrice che la interpretava, Kim Catrall, ha litigato con Sarah Jessica Parker e non riprenderà il suo ruolo. Peccato, perchè oltre a lasciare un personaggio iconico rinuncerà anche al cachet stellare di un milione di dollari a episodio.

Al suo posto dovrebbero subentrare due personaggi femminili, probabilmente due donne di colore, per rappresentare la multiculturalità di New York. Un modo anche per rimediare alle critiche di chi riteneva che il gruppo di amiche appassionate di shopping fosse troppo “bianco”. Una fonte ha rivelato al Daily Mail che: “L’introduzione di due nuovi personaggi, donne forti e di diverse etnie, aiuterà nuove generazioni di telespettatori a rispecchiarsi nello show, che sarà un riflesso del mondo in cui viviamo”. Ma non sarà l’unica novità che ci aspetta.

Sex and the City: Caitlin Jenner entra nel cast?

Fra i nomi delle possibili guest star, cioè dei personaggi che potrebbero fare un’apparizione nella serie cult, spunta con sempre più insistenza quello di Caitlin Jenner. L’ex patrigno delle Kardashian, padre delle modelle e influencer Kendall e Kylie Jenner, è diventato una delle icone del movimento LGBTQ+ fin dal suo cambio di sesso nel 2015. E Sex and the City ha sempre parlato apertamente dei temi della sessualità gay, grazie a personaggi amatissimi come Stanford e Anthony, quindi Caitlin sarebbe perfetta per un cameo nello show.

Ma anche l’ambientazione della serie potrebbe subire dei cambiamenti importanti, per calarsi meglio nella realtà attuale di New York.

Sarah Jessica Parker: “La serie parlerà anche del Covid”

L’attrice 55enne ha rivelato a Vanity Fair: “La pandemia ovviamente entrerà a far parte della sceneggiatura, perché ha inciso moltissimo sulla vita dei newyorkesi. Come cambieranno le relazioni e spariranno le amicizie? Sono convinta che gli sceneggiatori sapranno analizzare a fondo questi argomenti”.

E non solo: nei nuovi episodi vedremo anche a che punto della vita sono Carrie, Charlotte e Miranda. Secondo Sarah Jessica Parker: “Tutte e tre siamo eccitate all’idea di scoprire cos’è successo nel tempo che è passato. Cioé, cosa fanno le ragazze adesso? Chi sono? Si sono adattate al mondo di oggi? Sono fra quelle persone che si sentono confuse, frastornate e spaventate da quello che sta succedendo? Mi chiedo come saranno come donne, come amiche“.

Per il momento non resta che riguardare il trailer della nuova attesissima stagione, che la stessa Sarah Jessica Parker ha condiviso qualche giorno fa sui social, scrivendo semplicemente: “Non posso fare a meno di chiedermi… dove sono le ragazze adesso?“