Silvia Toffanin e il blazer più candy dell’Inverno 2021

Un colore all’insegna della dolcezza, quello del blazer indossato in una puntata di Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin, che già apprezziamo in quanto icona di stile dell’Inverno 2021.

Durante le riprese di Verissimo, il fashion radar è sempre puntato sulla conduttrice del programma Silvia Toffanin, ormai regina di Canale 5 il sabato pomeriggio.

Dai pantaloni a palazzo alla romantica camicia bianca, già ci ha dimostrato di essere un’icona di classe ed eleganza e anche questa volta siamo tutte pronte a prendere appunti.

Nella puntata del 23 gennaio, Silvia Toffanin ha indossato il blazer a tutti gli effetti più bello dell’Inverno 2021, con il suo taglio sartoriale boxy che lo rende decisamente elegante e sofisticato.

Ma, a far innamorare a prima vista è sicuramente l’eccentrica, dolce e vitaminica tonalità rosa bubblegum che ha portato durante le riprese una boccata di fresca aria primaverile.

Tendenza Inverno 2021: il blazer rosa di Silvia Toffanin

Nei precedenti look, Silvia Toffanin ci aveva deliziate con outfit dalle tonalità prettamente invernali. Ma questa volta, ha indossato un blazer che ci trasporta direttamente nella prossima stagione, facendoci già sognare le prime giornate con le temperature più calde, sebbene sia al 44% composto di lana vergine.

Si tratta di una giacca firmata Alberta Ferretti, pensata per una silhouette impeccabile e perfetta abbinata ad un tailleur con pantalone ton sur ton, come ha fatto la nostra conduttrice.

E’ un modello a doppio petto con revers a punta, tasca a filetto sul petto e tasche frontali con pattina. La troviamo al prezzo di 1065€. Il pantalone della stessa Maison che Silvia ha abbinato alla giacca, senza scomporre il completo, parte dai 430€. A completare il suo look c’era un paio di décolleté con il tacco a spillo color fucsia e firmato Le Silla, dal valore di 486€.

La conduttrice, per questa occasione, ha lasciato i capelli sciolti, valorizzando il bayalage biondo e optato per un trucco che vede una linea di eye-liner piuttosto marcata. Très très chic!

Senza pensare di allontanarsi dalle tendenze della stagione, questa giacca cade a pennello anche su un paio di jeans skinny o a sigaretta.

Insomma, un capo adattabile in base all’occasione. Con un tacco a spillo rendiamo il nostro look degno di un’elegante Saturday night. Ma con un paio di sneakers bianche o ballerine nude ecco che siamo più casual, per un everyday outfit che comunque non rinuncia al trend.

E’ indispensabile dire che la tonalità scelta da Silvia Toffanin richiede un bel respiro profondo prima di uscire dalla porta di casa? Ebbene, c’è da tirar fuori il carattere ed essere consapevoli che quando la si indossa tutti gli occhi saranno puntati su di noi!