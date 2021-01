Si spegne Matteo Troiano, il “Maestro Pavarotto” di Striscia la Notizia

Lutto nel mondo televisivo. Matteo Troiano, conosciuto come Maestro Pavarotto è mancato. Ad annunciarlo Ezio Greggio su Twitter.

Era conosciuto come Maestro Pavarotto. Si è spento il musicista e comico Matteo Troiano. Aveva 78 anni. La triste notizia è stata comunicata Ezio Greggio con un post su Twitter.

Troiano aveva partecipato a svariati programmi tra cui Striscia la Notizia. Era Greggio che con ironia dava fine alle sue esibizioni le cui stonature ne avevano fatto un personaggio. Il conduttore tra le risate lanciava oggetti di vari tipo contro il musicista.

Matteo aveva raccontato che, non essendo preso in considerazione durante i provini, stonava di proposito. Questo gli aveva permesso di essere notato ai casting. Era entrato a far parte del team di Striscia. Note erano le sue interpretazioni nel programma legate ai concorrenti in gara nei giorni di Sanremo. Stonando scimmiottava i cantanti creando siparietti diventati virali. ‘Dietro le quinte maledette’, il nome scelto dal programma di Antonio Ricci per queste esibizioni.

LEGGI ANCHE > Ezio Greggio, l’abbandono a Striscia: il retroscena

Ezio Greggio: l’ultimo saluto al Maestro Pavarotto su Twitter

È mancato Matteo Troiano il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato “Pavarotto”. Fece tante ospitate a @Striscia e a #Veline . Oltre che un personaggio divertente era un signore ironico, educato, simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo pic.twitter.com/CL7QVDxvQE — Ezio Greggio (@EzioGreggio) January 29, 2021

LEGGI ANCHE > Striscia la Notizia: nel mirino lo scivolone di Veronica Gentili

“E’ mancato Matteo Troiano, il cantante stonato che tanti anni fa avevamo ribattezzato Pavarotto. Fece tante ospitate a Striscia e a Veline. Oltre che un personaggio divertente, era un signore ironico, educato e simpatico. Ci mancherà. Ciao Matteo”, le parole di Ezio Greggio pubblicate su Twitter per dare un ultimo saluto all’amico. Striscia la Notizia si unisce nel dolore per la perdita di questo storico volto del programma. Tanti i commenti dal pubblico che dedicano parole dolci in sua memoria ricordandolo per la sua gentilezza.

Nato nel 1942 a Manfredonia, non sono ancora state rese note le cause che hanno portato al decesso del musicista. La sua carriera era iniziata in età giovanile suonando la fisarmonica in un’orchestra. Il suo esordio risale al 1988, anno in cui divenne ospite fisso del programma Odiens.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Di seguito partecipò a molte trasmissioni. Da Paperissima, a Scherzi a parte a Striscia. Inoltre è apparso al fianco di Enzo Iacchetti nella sitcom Quei due sopra il varano e anche in Il mammo.