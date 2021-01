Tatsiana Paulava, la “pantera rosa” illumina di felicità: che schianto – FOTO

Tatsiana Paulava sazia la felicità dei follower di Instagram, tutta vestita di rosa e con una sensualità che supera ogni limite

La “dolcissima” e super sensuale, Tatsiana Paulava è sbarcata in Italia, portando con sè tanto fascino e malizia, di fronte alle quali i fan non sono riusciti a trattenere il respiro. Una “scoperta” davvero sensazionale tra la spietata concorrenza sul web delle nostre fantastiche “donnine”.

Seguita da ben 469 mila follower rappresenta davvero il massimo per coloro che sin dal primo momento sono rimasti esterrefatti di fronte ad una bellezza tanto naturale quanto trasgressiva. Non sappiamo molto sulla sua vita personale. Ma dagli scatti accattivanti che regala agli “occhi di falco” del suo pubblico, tanto bastano per entrare a “gamba tesa” nel cuore di ognuno.

Dalle indiscrezioni social trapela una donna tutta d’un pezzo, affascinante e amante della “natura“, nonchè del benessere del proprio corpo. Non a caso gli intimi indossato e le pose da capogiro sono il suo “pezzo” forte di un sex appeal davvero invidiabile

Tatsiana Paulava, gonna corta sexy e calze a rete: bellezza di “Madre Natura”

Dalle “stelle” al “Paradiso” all’improvviso, così Tatsiana Paulava ha dato una “sterzata” decisiva al modo di apparire sui social. Il suo nome spicca sovente sulla lista delle preferenze dei follower. Quando mette in mostra il suo talento non è seconda davvero a nessuna e lo dimostra, una bellezza accattivante, a tratti “angelica“.

Tatsiana ha imparato presto la “lezione”, dimostrando di “vincere” l’imbarazzo delle esordienti. Sin dal primo istante in cui è sbarcata su Instagram, la web influencer è attratta dai sogni di sfilare per le migliori passerelle della moda.

Ben presto potrebbe concretizzare questa occasione, ma nel frattempo i follower preferiscono ammirarla in tutta la sua superba sensualità. Per l’ultima ora la protagonista propone un posa sensazionale e diversa dai soliti intimi accattivanti, che accendono l’entusiasmo di Eros, pronto a scoccare la sua freccia decisiva.

Stavolta la Paulava si traveste da “pantera rosa” ed entra dritta nel cuore degli animi forti, illuminandoli di felicità. Gonna corta, calze a rete e stivaloni in pelle, il giusto “compromesso” per scendere a patti con l’amore più euforico che i fan possano provare.

La Tanya Paul di Instagram avrà anche dimenticato il “rossetto” per accendere definitivamente l’entusiasmo, ma ha già fatto intendere che ci riproverà la prossima volta, per la gioia incontenibile di tutti i suoi fan