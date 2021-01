Verissimo, doppia intervista: protagoniste le bellissime sorelle Gregoraci

Sorelle Gregoraci oggi ospiti di Verissimo. Doppia intervista per Elisabetta e Marzia che si raccontano ai microfoni di Silvia Toffanin.

Doppia intervista oggi pomeriggio per le sorelle Gregoraci. Elisabetta e Marzia saranno intervistate da Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. Sui social le due hanno comunicato ai fan l’appuntamento. Emozionate hanno postato sulle loro pagine Instagram la notizia. Sull’account di Elisabetta è apparso pochi minuti fa un carosello di immagini che la ritrae al fianco dell’amata sorella. Negli studi del programma di canale 5, Elisabetta veste rosa cipria e Marzia bianco.

“Io e Marzia molto più che sorelle sempre unite anche nel dolore, sempre pronte a sostenerci. Mamme, amiche e complici. Oggi alle 16 vi aspettiamo a Verissimo per un’intervista doppia dove non mancheranno le emozioni. Grazie a Silvia Toffanin per averci accolto con l’affetto di sempre”, la didascalia al post pubblicata da Elisabetta.

In breve tempo i commenti arrivano a quasi 500. Tantissimi fan attendono con trepidazione l’intervista in onda nel pomeriggio dalle 16.

Marzia ed Elisabetta Gregoraci unite da un legame profondo

Le due Gregoraci sono unite non solo dal legame di sangue ma anche da una profonda amicizia. Due anni di differenza, si assomigliano fisicamente. Entrambe presentano colori mediterranei e una bellezza mozzafiato. A differenziarle è il loro temperamento. Marzia, la minore, è molto riservata a differenza di Elisabetta che da sempre è esuberante. Legate fin da piccole, il loro rapporto si è consolidato ancora di più dopo la nascita dei loro figli. Ma in particolare è stata la perdita della loro madre ad avvicinarle come non mai. Condividono una profonda fede tanto da aver compiuto insieme un viaggio a Medjugorie.

38 anni, anche Marzia è seguitissima sui Instagram. Con più di 58 mila follower anche sul suo account è apparso il post al fianco della sorella con cui ha annunciato l’intervista nella trasmissione di canale cinque. Stessa cosa sull’account ufficiale di Verissimo.

Le sorelle non saranno le uniche ospite della puntata. In programma previsto anche l’interista a Nek seguito da Sabrina Salerno e Matilde Gioli. Altro importante ospite sarà Andrea Bocelli.