Antonella Clerici ed il suo attuale guadagno con la Rai

Quando guadagna attualmente la conduttrice Antonella Clerici? Svelato lo stipendio della storica conduttrice de La Prova Del Cuoco.

La storica conduttrice de La Prova Del Cuoco, Antonella Clerici, è una delle figure femminili più amate dalla televisione italiana. Non tutti però conoscono alcuni dettagli della sua vita privata. Antonella nasce a Milano, da una famiglia come tute le altre. Da ragazza si diploma inizialmente con la licenza classica per poi proseguire i suoi studi universitari in Giurisprudenza, ottenendo la laurea con il voto di 100 e lode. Poi la svolta, inizia a partecipare ad alcune trasmissioni televisive fino a divenire la simpatica e sempre sul pezzo Antonellina che oggi tutti ben conoscono.

Antonella Clerici, altre curiosità sulla conduttrice: i guadagni

Il successo della conduttrice milanese su scala nazionale non è di certo una novità. Fin dai suoi esordi, in primis con alcune trasmissioni andate in onda precedentemente su Rai 2, Antonella è sempre riuscita facilmente a conquistare il suo pubblico. Perciò sarebbe preferibile voltare pagina e concentrarsi sulle curiosità ancora inespresse.

Per quel che riguarda i guadagni di Antonellina pare che ci siano delle voci contrastanti, sebbene alcune certezze tendono a prevalere su alcune notizie meno affidabili. Innanzitutto si può nominare il suo cavallo di battaglia, la trasmissione a sfondo culinario ideata dalla stessa conduttrice sembra sfruttarle una vera fortuna anche a distanza di anni dalle sue prime puntate.

Per concludere l’ammontare de La Prova Del Cuoco si aggirerebbe intorno ai 230 mila euro di rendita, percepiti soprattutto per i diritti della trasmissione, e dunque non soltanto per la sua presenza. Mentre, lo stipendio effettivo sarebbe di 1,5 milioni di euro. Insomma anche una semplice serata in tv pare che valga la notevole somma di 50 mila euro.