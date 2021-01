La showgirl Antonella Mosetti si mostra ai suoi fan indossando un meraviglioso completo fatto soltanto di trasparenze e merletti.

La celebre showgirl e conduttrice, Antonella Mosetti, romana di nascita e di spirito ha raggiunto il massimo della sua notorietà durante gli anni ’90. Ci si riferisce dunque agli anni d’oro della televisione italiana, in cui Antonella ha esordito grazie alla sua partecipazione nel rivoluzionario programma d’intrattenimento di Gianni Boncompagni: Non è la Rai. Il suo volto ha contribuito anche alla conduzione di altre trasmissioni tra cui Paperissima sprint e La domenica del villaggio. Una delle sue più chiacchierate apparizioni televisive risale alla prima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda nel 2016.

Leggi anche —>>> Antonella Mosetti da censura, il VIDEO fa il giro del mondo

Antonella Mosetti diventa: “la sposa alternativa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Potrebbe interessarti anche —>>> Antonella Mosetti, il VIDEO sul divano con qualcosa di speciale

Gli ultimi scatti appena pubblicati dalla showgirl sul suo profilo Instagram hanno riscosso in brevissimo tempo un successo strepitoso, giungendo adesso ad una quota di 3mila like. Antonella indossa per l’occasione di uno shooting fotografico un meraviglioso abito da sposa. Le istantanee mostrano la soubrette in molteplici pose, da alcuni primi piani che mettono in luce l’intensità del suo sguardo, fino ad una più piccola serie di figure intere per far risaltare il suo fisico statuario.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

I dettagli e le rifiniture del vestito sembrano essere state disegnate sulla sua pelle, mentre per quel che riguarda il bianco secondo alcuni ammiratori pare che sia il colore che le doni per la maggiore. Nulla da aggiungere in questo caso, si tratta di una bellezza fuori dal comune, una vera “Angelic beauty 🌹“.