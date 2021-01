Fischio finale al Gewiss Stadium, dove è andata in scena Atalanta-Lazio, gara della ventesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina la gara tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium con la vittoria dei biancocelesti per 1-3. La parità iniziale dura solo tre giri d’orologio con gli ospiti che trovano il vantaggio grazie ad un gran gol di Marusic. L’esterno biancoceleste, riceve da Radu e dalla distanza disegna una traiettoria ad effetto che si infila all’incrocio trovando impreparato Gollini. Nella ripresa, al 51’ gli uomini di Inzaghi raddoppiano: Correa si invola verso la porta dopo un ottimo servizio di Immobile, scarta il portiere avversario ed appoggia il pallone nel sacco. L’Atalanta accorcia le distanze ad undici dalla fine con Pasalic che non sbaglia il tap-in ravvicinato dopo il palo colpito da Muriel. Le speranze di pareggiare, però, per la squadra di Gasperini durano pochi minuti: all’83’ Muriqi, appena entrato, chiude i conti appoggiando a porta sguarnita il pallone servitogli da Pereira.

Leggi anche —> Spezia-Udinese 0-1, decide de Paul dal dischetto: il tabellino e le pagelle della sfida

Atalanta-Lazio: il tabellino e le pagelle dell’incontro

Leggi anche —> Champions League, sorteggio degli ottavi di finale: le avversarie delle italiane

Con i tre punti conquistati a Bergamo, le Aquile scavalcano in classifica proprio i nerazzurri e si piazzano al quinto posto agganciando la Roma, che giocherà stasera nel posticipo contro il Verona. L’Atalanta scende, dunque, al sesto posto a quota 36 punti mantenendosi, però, molto vicina alla zona Europa.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5,5, Palomino 4,5, Djimsiti 5; Maehle 5, de Roon 6, Freuler 6 (78′ Caldara 6), Ruggeri 5,5 (46’ Malinovskyi 5,5); Miranchuk 5 (54’ Pasalic 6,5), Ilicic 6 (67’ Lammers 6); D. Zapata 5,5 (54’ Muriel 6,5). A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Pessina. Allenatore: Gian Piero Gasperini 5,5.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 5,5 (37’ Musacchio 6), Acerbi 6, S. Radu 6,5; Lazzari 6,5, S. Milinkovic-Savic 6,5, Lucas Leiva 6,5 (81′ Escalante s.v.), Luis Alberto 6 (59’ Akpa-Akpro 6), Marusic 7; Correa 7 (81′ A. Pereira 6,5), Immobile 7 (81′ Muriqi 6,5). A disposizione: Strakosha, Alia, Hoedt, Armini, Lulic, Fares, Parolo, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi 6,5.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Reti: 3’ Marusic (L), 51’ Correa (L), 79′ Pasalic (A), 83′ Muriqi.

Ammoniti: 23’ Patric (L), 58’ Musacchio (L).

Espulsi: –

Note: 1’ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Correa (L).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I biancocelesti, dopo il match odierno, affronteranno nel prossimo turno di campionato il Cagliari in casa, match in programma domenica 7 febbraio alle ore 20:45. La Dea, invece, domenica alle 15 si ritroverà difronte il Torino nuovamente al Gewiss Stadium di Bergamo.