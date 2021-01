Bari, 15enne muore dopo volo di 50 metri dalla torre di un ex pastificio

Giallo a Grumo Appula, in provincia di Bari, dove un 15enne è morto dopo un volo di 50 metri. L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Una tragedia immane quella che si è verificata a Grumo Appula, in provincia di Bari. Un giovane di 15 anni, è morto dopo essere precipitato dall’ultimo piano di un pastificio abbandonato. Strana la circostanza in cui è avvenuto il fatto in quanto nella torre dell’edificio era scoppiato un incendio. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. I carabinieri hanno ricevuto una segnalazione, intorno alle 22, riguardante un incendio scoppiato nella torre. Arrivati in modo tempestivo i soccorsi, dopo aver sfondato il cancello, hanno trovato il corpo senza vita dell’adolescente, che era morto sul colpo. Un volo di 50 metri che non ha lasciato scampo al giovane, di cui al momento non si conoscono le generalità.

Bari, suicidio o incidente? In corso le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica

E’ sotto shock la comunità di Grumo Appula dopo la tragedia avvenuta presso l’ex mulino abbandonato situato alla periferie della cittadina barese. Al momento sono ancora in corso le indagini: per gli inquirenti il ragazzo sarebbe caduto dall’ultimo piano della struttura alta circa 50 metri. Non si esclude però nessuna pista. Cosa sia realmente successo, saranno le indagini a stabilirlo.

L’ipotesi più accreditata è quella del suicidio, anche se resta ancora da chiarire quali possono essere stati i motivi del terribile gesto. Non si sa se il ragazzo fosse solo o in compagnia anche se al momento non sembrano esserci responsabilità di terze persone. I primi riscontri delle indagini hanno però escluso l’ipotesi iniziale di un gioco tra ragazzi finito male. I vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, all’ultimo piano, hanno trovato alcuni oggetti personali del 15enne. Intanto sono in corso anche gli accertamenti del medico legale, Antonio Di Donno.

“Le parole non ci sono, le parole non servono, morire a quell’età e in un modo così atroce. Grumo Appula piange una giovane vita e si stringe ad una famiglia disperata e distrutta.” Sono queste le parole che si leggono su un gruppo Facebook ‘Tradizioni grumesi’ dove si è voluto dare un ultimo saluto al giovane compaesano morto tragicamente all’età di 15 anni. Proprio questa mattina l’intera comunità cittadina di Grumo Appula è stata sul luogo del triste episodio, per un omaggio floreale da parte della civica amministrazione e per un momento di preghiera guidato dal parroco Don Lino Modesto.