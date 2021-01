Caterina Balivo, lo scivolone a Il Cantante Mascherato, c’entra Patty Pravo

A “Il Cantante Mascherato”, il ritorno in tv di Caterina Balivo non è stato di certo dei migliori. Tra la conduttrice e Patty Pravo si è immediatamente accesa la polemica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Dopo l’abbandono di “Detto fatto” e “Vieni da me”, Caterina Balivo è tornata in televisione, e ha deciso di farlo in grande stile. L’amatissima conduttrice è infatti membro della giuria de “Il Cantante Mascherato“, programma condotto da Milly Carlucci e giunto alla seconda edizione. Non è la prima volta che la presentatrice si ritrova a lavorare con la regina di Rai 1: “Sono contenta di tornare su Rai1, dove tutto è partito. Ero la valletta di Milly nel 2000“.

Indubbiamente, il ritorno della Balivo in prima serata è avvenuto non senza qualche scivolone. Quest’ultima, dopo aver assistito all’esibizione della maschera del Lupo, si è lasciata andare ad un’osservazione piuttosto pungente in merito ad una sua collega di giuria. Si tratta di Patty Pravo, che non è certamente rimasta in silenzio di fronte alla frecciatina della presentatrice.

LEGGI ANCHE —> Il Cantante Mascherato: nel Baby Alieno malore per i Ricchi e Poveri

Il Cantante Mascherato: è polemica fra Caterina Balivo e Patty Pravo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo, in diretta con scollatura top e gambe brillanti: un sogno – FOTO

La prima puntata de “Il Cantante Mascherato” è stata trasmessa venerdì 29 gennaio, con la conduzione di Milly Carlucci. I cinque giudici, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti promettono già di fare scintille. Durante lo scorso appuntamento, fra Patty Pravo e la Balivo si è immediatamente accesa la polemica: un ritorno in tv non del tutto sereno per la conduttrice.

Il tutto è nato in seguito all’esibizione della maschera del Lupo. Caterina, ipotizzando che dietro il costume si celasse la figura di Riccardo Fogli, ha collegato la maschera al protagonista della fiaba dei fratelli Grimm: in questo caso il lupo, che non è affatto dipinto come il “cattivo della storia”, cade vittima dei tranelli della volpe.

Impossibile, per la Pravo, non cogliere la sottile frecciatina. “Spiegami cosa c’entro io con il lupo!“, ha risposto prontamente alla collega, che ha preferito stoppare fin da subito la polemica. Secondo il pubblico, l’allusione della Balivo era più che chiara: si tratterebbe di un riferimento all’abbandono dei Pooh da parte di Riccardo Fogli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

La separazione dal gruppo musicale, avvenuta negli anni Settanta, si sarebbe verificata proprio per volontà della Pravo, la “volpe” della fiaba. Di fronte alla stizza di quest’ultima, tuttavia, la conduttrice ha preferito astenersi dal replicare.