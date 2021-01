Chiara Nasti: quel tatuaggio proprio lì rivela a tutti chi è veramente – FOTO

Chiara Nasti. L’ influencer è sempre più sexy negli scatti sui social. Ha pubblicato una foto in cui mostra con orgoglio un tatuaggio in un posto particolare

Il binomio Chiara e influencer sembra funzionare molto bene in Italia. No, non stiamo parlando della Ferragni e nemmeno della Biasi. Lei in realtà c’era da prima, una capostipite in questa nuova professione. E’ la bellissima e sensuale Chiara Nasti che oggi rapisce gli sguardi e ammalia i follower su Instagram.

Classe 1998, appassionata di moda fin da giovanissima, ha aperto una pagina Facebook molto seguita a soli 16 anni, raccogliendo nel tempo numerosi consensi. Da lì un blog e in seguito ha lanciato un brand tutto suo di t-shirt, dal nome Chic Phobia.

Marchi celebri del settore fanno a gara per averla come volto per spingere i loro prodotti più in vista, grazie alla grande influenza di Chiara Nasti sui giovani. Prova ne sono i numerosi post sponsorizzati sulla sua bacheca. E’ stata scelta in passato come testimonial agli Italian Music Awards. Nel 2016 ha pubblicato anche un libro: Diario di una fashion blogger. La sua fama è arrivata alle stelle con la partecipazione al reality L’isola dei famosi nel 2018.

Chiara Nasti. Il tatuaggio sensuale con una scritta particolare

Chiara Nasti fa andare in visibilio i suoi follower su Instagram, arrivati al numero incredibile di 1,7 milioni. Seguono quotidianamente gli aggiornamenti della sensuale e conturbante influencer.

L’ultimo post pubblicato sul social network la vede di spalle, il top lascia la schiena scoperta, i jeans che fasciano un tornito lato B sono leggermente abbassati, giusto quel tanto che basta per far vedere un tatuaggio con una scritta: Nastilove. E’ il nickname che usa su Instagram. In didascalia scrive “Nastilove is me (sono io)”, affermando con forza la propria identità.

La scelta di fare questo tattoo aveva suscitato polemiche e fatto scatenare gli hater a cui Chiara Nasti aveva risposto così: “Leggo certe cose assurde e dovete finirla di entrare nella vita altrui. Se domani decidessi di tatuarmi un pezzo di m*rda, state sicuri che lo faccio, stra***tendomene! E questo è per dirvi che c’è gente molto più debole e la dovete finire di ca*armi il caz*o. Scusate i termini, ma dopo tutto quello che mi scrivono credo che siamo arrivati ai limiti dell’assurdo”.