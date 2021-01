Incidente in montagna, muore la musicista underground Claudia Acciarino

Claudia Acciarino, 36 anni, musicista protagonista della scena underground romana, è morta in un incidente in montagna. La donna si era persa e aveva chiamato i soccorsi: poi la caduta fatale in un dirupo. La Procura apre un’indagine

La scena musicale underground romana piange la scomparsa di Claudia Acciarino, 36 anni, musicista e dj originaria del Quadraro, quartiere di Roma sud. La donna era appassionata di escursioni in montagna e giovedì aveva deciso di fare trekking sui Monti Lepini, alle porte della Capitale. Com’era solita fare, Claudia aveva lasciato l’auto a Pian della Faggeta, circa mille metri di quota, e si era incamminata da sola a piedi lungo i sentieri impervi. La donna amava godere della pace della montagna, ammirandone i paesaggi in solitudine, come raccontano i tanti scatti sulle sue pagine social.

Ma a differenza delle altre volte, Claudia ha perso l’orientamento e nel tentativo di ritrovare la strada per scendere a valle è scivolata in un burrone. La donna ha chiamato i soccorsi alle 16:20: ferita e con un filo di voce ha riferito del suo incidente ai Vigili del fuoco. Le ricerche si sono basate sulla geolocalizzazione del suo smartphone, che segnalava la sua posizione in un crepaccio a 1.300 metri d’altitudine. Tuttavia le condizioni meteo avverse hanno rallentato l’arrivo dei vigili, al punto che sono dovuti subentrare i membri del Soccorso alpino forestale.

I soccorsi e la corsa contro il tempo per salvare Claudia

Intanto era sceso il buio e la temperatura era calata drasticamente e i soccorritori hanno dovuto fare i conti anche con il terreno scosceso e scivoloso, tanto che nelle operazioni un vigile è rimasto ferito. Dopo ore di ricerche, l’unico modo per recuperare Claudia Acciarino è stato usare un elicottero dell’Aeronautica Militare dotato di visori notturni. Ma quando la donna è stata ritrovata intorno alle 20:00 era già troppo tardi: è morta poco dopo il ricovero all’ospedale Gemelli di Roma.

Secondo i medici la causa della morte sarebbe stata l’ipotermia: nonostante sia gennaio Claudia indossava solo indumenti leggeri – maglietta, felpa, un paio di leggings e scarpe da ginnastica – quando si è incamminata fra le nevi del monte Semprevisa. Ma ancora non si esclude che la donna abbia riportato lesioni fatali a seguito della caduta. Bisognerà attendere l’autopsia per stabilirlo con certezza.

Dal canto suo la Procura di Velletri ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e anche la tempistica e l’organizzazione dei soccorsi.

Chi era Claudia Acciarino, musicista e dj con la passione del rock

La morte di Claudia ha colpito il mondo della musica underground romana, di cui era una delle protagoniste fin da giovanissima. Era stata a lungo dj al circolo Dal Verme, uno dei maggiori luoghi di ritrovo del Pigneto, quartiere alternativo, mecca dei giovani hipster. Claudia aveva poi fondato il Progetto Cassandra, e aveva fatto conoscere la sua voce come speaker radiofonica e come vocalist della band Godog. La sua passione per la musica l’aveva portata ad investire con un gruppo di amici nell’Inferno Store di Roma, un negozio di vinili e film lungo via Nomentana, che in poco tempo era diventato il riferimento per gli appassionati di cultura underground e musica alternativa.