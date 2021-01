Il compagno la picchia per l’ennesima volta, lei chiama il 112 e lo fa arrestare

In manette un catanese 56enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, la compagna ha chiamato il 112 dopo l’ultima aggressione

Poteva essere un nuovo caso di femminicidio invece la vicenda è finita bene e l’uomo è stato arrestato dopo che la stessa compagna ha chiamato il 112. Per l’uomo, un catanese di 56 anni, sono scattate le manette ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vicenda è accaduta venerdì 29 gennaio, i Carabinieri del nucleo di Catania ricevono una telefonata di una donna che con voce agitata chiedeva aiuto all’operatore della centrale operativa. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato di una pattuglia di militari che si trovava in zona.

L’uomo ora si trova agli arresti domiciliari, la compagna riceveva lesioni da anni

La vittima di soprusi, una cinquantenne mauriziana, quando sono intervenuto i militari stava ancora cercando di difendersi dal compagno che l’aveva afferrata per i capelli. Lei però aveva avuto l’impeto di telefonare agli agenti in un momento di distrazione dell’uomo.

Lei ha riferito di una relazione sentimentale pesante da circa tre anni nel corso della quale ripetutamente è stata seviziata e picchiata dal compagno. Quest’ultima lite era scaturita da una ingiustificata accusa di tradimento da parte dell’uomo, che stavolta non si era risparmiata botte e beffeggi.

NewsSicilia fa sapere che “l’anno scorso la donna aveva interrotto la loro relazione ma l’uomo si era presentato sul suo luogo dove lavora implorandola e convincendola a tornare”. Ora l’uomo è agli arresti domiciliari in un’altra abitazione. Gli è stato impedito di avvicinarsi alla compagna, pena l’arresto in caso violasse ciò che gli è stato intimato.