Un autobus con un gruppo di insegnanti è precipitato da un ponte a Cuba provocando almeno 10 morti e 25 feriti, di cui alcuni in condizioni critiche.

Tragedia a Cuba, dove almeno 10 persone hanno perso la vita e altre 25 sono rimaste ferite in un drammatico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri. Secondo quanto ricostruito, un autobus che trasportava un gruppo di insegnanti è uscito di strada ed è precipitato da un ponte finendo in una scarpata dove si è ribaltato. Sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi di soccorso e la polizia che ora sta indagando per ricostruire la dinamica esatta dei fatti.

Cuba, autobus con a bordo un gruppo di insegnanti precipita da un ponte: almeno 10 morti e 25 feriti

Almeno 10 morti e 25 feriti, di cui 3 in gravissime condizioni. Questo è il bilancio dell’incidente consumatosi ieri, sabato 30 gennaio, a Guines, piccolo comune nella provincia di Mayabeque (Cuba). Stando a quanto riporta la redazione locale del Directorio Cubano, l’autista di un autobus, partito dall’Avana e diretto verso la provincia di Granma con a bordo un gruppo di insegnanti, avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato è precipitato da un ponte. Il veicolo è, dunque, finito in una scarpata dove si è ribaltato.

Tempestivo l’intervento delle squadre d’emergenza sul posto che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per dieci delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare. Altre 25 sono rimaste ferite, tra queste 3 sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche.

Come riferisce Directorio Cubano, il mezzo trasportava un gruppo di insegnanti che stavano facendo rientro presso le loro città dopo che le autorità avevano deciso di utilizzare momentaneamente i loro alloggi a L’Avana come strutture per ospitare i sospetti casi Covid-19.

Oltre ai soccorsi, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto uscire di strada l’autobus.

Lamentamos pérdidas de valiosas vidas humanas y heridos en accidente de un ómnibus en Mayabeque. Nuestras condolencias a familiares y amigos. https://t.co/oiPyE5yI8s Via @Granma_Digital — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 30, 2021

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel sul proprio profilo Twitter ha commentato la tragedia scrivendo: “Ci rammarichiamo per la perdita di preziose vite umane e per i feriti di un incidente d’autobus consumatosi a Mayabeque. Porgiamo le nostre condoglianze a familiari e amici“.