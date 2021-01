Elodie e il cardigan più sexy dell’Inverno 2021

Elodie ha saputo lasciar tutti a bocca aperta, ancora una volta. Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram la vede posare per Outpump con un cardigan super sexy che dobbiamo assolutamente avere.

Un tocco che arricchisce le nostre serate più romantiche in questo Inverno 2021.

Dopo averci ammaliati con look strepitosi per tutto il 2020, ecco che Elodie non manca di farsi notare già dall’inizio del nuovo anno con la palette uscita in collaborazione con Sephora. In seguito a due outfit firmati Blumarine, la cantante italiana sembrerebbe non voler rinunciare a concorrere per il titolo di icona di stile della stagione, e ci incanta con l’ultima e sensuale novità.

Dopo la proposta di Jacquemus del mini cardigan sulla passerella d’alta moda Autunno Inverno 2020/2021, ecco che le grandi Maison non rinunciano a proporlo per la prossima stagione.

Il brand francese ne aveva realizzato uno dalla lunghezza che copriva appena il seno: morbido e in lana, in diverse tonalità e assolutamente sensuale se indossato sulla pelle nuda. Ha dato così inizio ad un trend che ha catturato l’attenzione di tantissime icone di stile da cui, a nostra volta, traiamo la giusta ispirazione per nuovi outfit al passo con i tempi.

Il mini cardigan Versace di Elodie

Si tratta di un cardigan firmato Donatella Versace e decisamente corto, come richiesto dalle tendenze della moda Primavera Estate 2021.

In un post pubblicato recentemente su Instagram da outpump, Elodie appare insieme al fidanzato Marracash ed altri artisti tra cui Mahmood. E’ per questa occasione che la cantante ha scelto di indossare un look total Versace, i cui punti di forza sono il girocollo dorato, le mollettine in pendant e, ovviamente, il cardigan corto.

Dalla tonalità azzurro pastello e con un bottoncino brillante che lo chiude sul davanti, questa chicca è un capo della nuova collezione di Versace.

Elodie ha scelto di abbinarla ad una minigonna, crop top e un décolleté nero. E l’effetto sexy che ne risulta lascia senza fiato.