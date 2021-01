Fedez e Francesca Michielin, la decisione ufficiale sulla loro Canzone

Sanremo 2021, la canzone di Fedez e Francesca Michielin parteciperà regolarmente al Festival. Nessuna squalifica in arrivo dalla Rai.

Manca sempre meno al prossimo Festival di Sanremo. Questa edizione, ancor prima del suo inizio, è già ricca di polemiche. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus, era pronto a fare un passo indietro dopo l’ufficialità dell’assenza del pubblico all’Ariston. Il 58enne, tuttavia, ha deciso di non lasciare e quindi ci sarà. Nelle scorse ore, invece, è scoppiato il caso Fedez: il rapper ha condiviso un breve video in cui si sentivano le note della sua canzone ‘Chiamami per nome’ che canterà sul palco con Francesca Michielin. Il video è stato prontamente rimosso, anche dalla piattaforma Youtube. Dal filmato sarebbe emersa un violazione del regolamento del Festival: le canzone portate in gara devono essere inedite.

Fedez e Michelin: la decisione sulla loro canzone

Fedez e il giallo della canzone per Sanremo diffusa su Instagram. Il rapper ha pubblicato sul suo account un breve video in cui si ascoltano alcuni secondi della canzone selezionata per Sanremo 2021 “Chiamami per nome”. Canzone che Fedez porta sul palco dell’Ariston insieme a Francesca Michielin. Uno dei colpi più importanti messi a segno nel cast della kermesse sanremese da parte di Amadeus. La partecipazione, tuttavia, non è a rischio. La Rai ha condiviso un comunicato in cui ha svelato la decisione presa sul caso Fedez.

“A seguito del video postato su Instagram da Fedez bella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l’accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell’interpretazione nel video risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione”, si legge nel comunicato.