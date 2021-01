Francesca Valtorta selvaggia come non mai, sguardo folgorante – FOTO

Francesca Valtorta condivide uno scatto su Instagram in cui si mostra bellissima. Sguardo profondo, chioma spettinata, immersa nella natura lascia i fan senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Valtorta (@francivaltorta)

Attrice molto amata dal pubblico, Francesca Valtorta è attivissima sui social. Sono 81 mila i follower che la seguono su Instagram. Con affetto commentano ogni scatto pubblicato dalla bella romana. Da momenti di vita quotidiana ad attimi sul set, la Valtorta è sempre presente sul social. Con i suoi follower condivide scatti realizzati nell’ambito di shooting. Ogni look che indossa è raffinato ed elegante. Oltre a questo, l’attrice cura ogni dettaglio degli scatti prediligendo location d’effetto che stupiscono sempre i fan.

Poche ore fa l’attrice ha postato un’immagine che la ritrae immersa nella natura. Look spettinato, si mostra naturale e selvaggia. L’abito a fiori si abbina perfettamente allo sfondo composto da foglie. Lo sguardo penetrante di Francesca rende l’atmosfera ancora più misteriosa.

“Strade? Dove stiamo andando non c’è bisogno di strade”, la frase pubblicata nella didascalia al post. Un citazione tratta dal film cult Ritorno al futuro. Molti follower apprezzano il post sia per la bellezza dell’attrice sia per l’omaggio alla pellicola tra le più amate della storia.

LEGGI ANCHE > Francesca Valtorta esagera e mostra un lato con perizoma estremo – FOTO

Francesca Valtorta: una carriera sotto i riflettori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Valtorta (@francivaltorta)

LEGGI ANCHE > Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 febbraio: voci molto insistenti

Classe 1986, Francesca si diploma al Centro sperimentale di Cinematografia nel 2010. Fin dall’infanzia ha una forte passione per il mondo dello spettacolo. La sua carriera inizia con l’interpretazione in Baciami ancora di Gabriele Muccino nel 2010 che l’ha resa famosa. Di seguito prende parte a fiction famose, tra cui Braccialetti rossi, Squadra antimafia 6 e Sacrificio d’amore. A queste si aggiungono poi Che Dio ci aiuti e Il paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la vita sentimentale l’attrice è legata da quattro anni con un ragazzo che non lavora nel mondo dello spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Valtorta (@francivaltorta)

Francesca ha confessato di essere stata tradita dopo tre anni di relazione a distanza ma di aver perdonato dopo un anno il compagno.