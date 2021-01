Tutte le donne di Gigi D’Alessio: Carmela, Anna e la nuova fiamma

È passato un anno dalla fine della storia d’amore tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, e le voci dicono che lui abbia già un’altra fiamma. Ecco tutte le donne che hanno fatto girare la testa al cantautore napoletano

Dopo anni di tira e molla, ormai è chiaro che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati definitivamente. Una separazione arrivata dopo un amore durato dodici anni e un figlio, Andrea, nato nel 2010. Con buona pace dei fan che speravano in un lieto fine. A fare chiarezza sul motivo della rottura è proprio la cantante campana, che ha spiegato che è stata la mancanza di intimità a far scoppiare la coppia.

“Litigavamo sempre più spesso – ha raccontato Anna Tatangelo – Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente, cucinavo per 20-30 persone. Alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai. E le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”. Da qui la decisione di allontanarsi e dirsi addio.

Gigi D’Alessio, Anna e l’ex moglie: un copione che si ripete?

Dopo queste dichiarazioni, viene spontaneo fare il paragone con l’altro grande amore di Gigi, l’ex moglie Carmela Barbato. Anche con lei le cose non andarono a finire bene, proprio a causa della mancanza di privacy, ma anche del crescente successo del cantautore. Gigi e Carmela sono stati sposati per 20 anni, dal 1986 al 2006, e hanno avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca.

Subito dopo la separazione il cantante partenopeo cominciò a frequentare la Tatangelo, dando adito a voci di infedeltà da parte sua. E l’ex moglie lanciò anche qualche frecciatina alla sua nuova compagna: “Anna Tatangelo, non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta“. Tuttavia, col tempo, i rapporti si sono distesi e Carmela Barbato ha dovuto ammettere: “Il mio matrimonio era già finito. A rovinare tutto è stato il successo, Anna Tatangelo non c’entra nulla”.

Gigi D’Alessio e la nuova fiamma, uguale ad Anna

In questi ultimi mesi il cantautore neomelodico è stato protagonista del programma The Voice Senior, ed è tornato al centro delle attenzioni dei paparazzi. I fotografi l’avrebbero beccato in più di un’occasione con una bella sconosciuta, che assomiglierebbe in tutto e per tutto alla celebre ex.

Qualche foto comincia a circolare in rete, anche se il nome della donna resta avvolto nel mistero. Evidentemente Gigi ha un tipo di donna in testa: mora, mediterranea, formosa. Vedremo nei prossimi tempi se sarà solo un “chiodo scaccia chiodo” per il cantante o se magari è già qualcosa di più.