Grande Fratello Vip, caos nella casa: squalifica in arrivo?

Grande Fratello Vip, caos nella casa più spiata d’Italia: una nuova concorrente appena entrata rischia già la squalifica.

Grande Fratello Vip è uno dei reality show più famoso d’Italia. Il cast è composto ovviamente da personaggi già noti al grande pubblico, che cercano di assicurarsi le simpatie dei telespettatori. L’edizione di quest’anno è decisamente avvincente e i protagonisti sono sempre più numerosi. Ad un mese dalla finalissima è entrata una nuova concorrente: Alda D’Eusanio. La popolare conduttrice è entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della trentacinquesima puntata. Dopo appena pochi giorni dal suo ingresso, tuttavia, è già finita al centro di un polverone mediatico.

Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio rischia la squalifica: il motivo

Entrata da pochissimo, Alda D’Eusanio rischia già la squalifica. Nel corso della cena a tema persiano di ieri sera, una frase a sfondo razzista non è passata inosservata “Perché tu vedi qualche neg** da queste parti?“, ha esclamato. La frase ha velocemente fatto il giro del web: le parole non sono passate inosservate ai numerosi telespettatori. Su Twitter, intanto, sta spopolando l’hashtag #FuoriAlda. Enock, ex concorrente del GfVip, ha commentato subito l’accaduto. “Ancora una volta nel contesto del Grande Fratello Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso…Non deve passare inosservato”.

La D’Eusanio è una giornalista e opinionista televisiva. In questi anni è stata spesso ospite di programmi come ‘Matrix Chiambretti’ e ‘Live non è la D’Urso’. La 70enne per la prima volta è entrata in un reality.