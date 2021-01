Il colore della Primavera 2021 è quello della giacca di pelle di Hailey Bieber

Una giacca di pelle super e dal colore che caratterizzerà la prossima stagione: Hailey Bieber si mostra super trendy in una giornata qualunque. Indossa la giacca di pelle, must have dell’Inverno 2021 in una tonalità che sarà fondamentale per la Primavera 2021.

Hailey Bieber ci indirizza verso il colore trend del momento: il verde oliva!

Si mostra in un look total green degno delle tendenze moda 2021. Uno street style che aiuta tutte le fashion victims a trovare la giusta ispirazione su come abbinare questa tonalità.

Restiamo in palette: l’idea che ci da la modella americana, paparazzata in giro per le strade di Los Angeles, è quella di abbinare il verde oliva in un gioco di degradé e diverse tonalità di verde.

Una giacca in pelle extra long, come detta la tendenza Inverno 2021, pantaloni a vita alta e gamba larga, maglia avvitata in una nuance petrolio e scarpe sneakers: un look all’insegna della comodità, qualità obbligatoria in questo periodo che ha visto riadattare i concetti di eleganza e i bisogni giornalieri.

Il colore della Primavera 2021 indossato da Hailey Bieber

Occhiali da sole e mascherina, questo everyday outfit non passa inosservato.

Ci insegna come indossare la tonalità più in voga del momento con un la giacca di pelle lunga fino alle caviglie, emblema indiscusso dello street style.

E, per tutte coloro che non amano vestire ton sur ton, questa giacca può essere tranquillamente abbinata, ad di là del classico nero, a tonalità come il terracotta, l’ocra, il blu indigo o il ceruleo.

Insomma, la seconda metà di Justin Bieber ci ha mostrato cosa non può mancare nel nostro guardaroba per la prossima stagione e, soprattutto, come indossare il colore del momento! Impossibile sbagliare.