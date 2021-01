L’Isola dei Famosi 2021, spunta il nome della ex gieffina come inviata

Manca poco all’inizio de L’Isola dei Famosi e stando alle ultime indiscrezioni vedremo una amatissima ex gieffina vestire i panni dell’inviata sulla terra dei naufraghi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isola dei Famosi 2021 🏝 (@isoladeifamosi.2021)

Con il prolungamento del Grande Fratello Vip, la pandemia in corso e il Festival di Sanremo 2021 a risentirne è L’Isola dei Famosi. Salvo contrattempi dell’ultima ora però, il programma prenderà il via il prossimo lunedì 8 marzo, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. Mentre pian piano si va formando il cast dei vip che parteciperanno al reality di Canale 5, si è fatto il nome di una ex gieffina come inviata direttamente dall’Honduras. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno, la cui partecipazione al reality è data per sicura da TvBlog. La conduttrice di Tv8 quindi sarà l’inviata al posto di Alvin che insieme a Ilary Blasi in studio seguirà e racconterà le avventure dei naufraghi. Quest’anno il reality di Canale 5 sarà più orientato alle sfide che dovranno affrontare i personaggi famosi in Honduras. Quindi ci sarà meno gossip e più spettacolo o almeno è quello che hanno pensato gli autori.

LEGGI ANCHE -> Affari Tuoi, Carlo Conti svela chi c’è dietro al Dottore dei pacchi

L’Isola dei Famosi: il cast si va formando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isola dei Famosi 2021 🏝 (@isoladeifamosi.2021)

LEGGI ANCHE -> Isola Dei Famosi: tra i naufraghi spuntano altri nomi, di chi si tratta?

Nel frattempo si va formando in questi giorni il cast che prenderà parte al programma di Canale 5. L’ultima indiscrezione è stata sulla partecipazione di Elisa Isoardi, che durante una puntata di Verissimo ha detto di avere nuovi progetti lavorativi sotto mano. Per la ex conduttrice della Prova del cuoco sarebbe la prima avventura sui canali di casa Mediaset. Alcuni telespettatori e fan di Asia Argento hanno sperato in un suo ritorno all’Isola dei naufraghi ma l’attrice ha smentito categoricamente sui social network: “Manco morta, nemmeno per 5 milioni”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tra gli opinionisti ci sarà sicuramente la cantante Iva Zanicchi. Inoltre stando alle ultime indiscrezioni si fa avanti il nome di Tommaso Zorzi, che sarà in studio insieme a Ilary Blasi per commentare il programma.