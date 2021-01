Lapo Elkann e le dichiarazioni inaspettate su Joana Lemos

L’innamoratissimo Lapo Elkann rilascia delle dichiarazioni inattese sulla compagna Joana Lemos, che sposerà entro l’anno

Ben lontano dal Lapo irrequieto che ci aveva abituatati alla sua vita movimentata, oggi si prospetta quanto mai stabile e in equilibrio. Innamoratissimo della compagna, ha annunciato il matrimonio che dovrebbe avvenire entro l’anno.

L’incontro è stato un colpo di fulmine per il rampollo, colpito dallo sguardo ed il temperamento della donna che gli ha cambiato la vita. Stiamo parlando di Joana Lemos, 47enne di origine portoghese, con la quale condivide la passione per i motori.

Tutti ci siamo chiesti quale incantesimo abbia trasformato il nipote di Gianni Agnelli al punto da compiere il grande passo dopo anni di follie, ma è lui stesso a spiegarcelo, rilasciando delle dichiarazioni illuminanti sulla futura sposa.

LEGGI ANCHE—> Ingresso con gaffe per Lapo Elkann che si racconta a Domenica In

Joana, la donna che ha rubato il cuore di Lapo

Joana é a MELHOR mulher que posso ter ao lado e ❤️ como nunca amei ninguém. Ela ajuda-me e apoia-me SEMPRE! Não podia desejar nada melhor na minha VIDA pic.twitter.com/bh0G1ifJRw — Lapo Elkann (@lapoelkann_) September 11, 2020

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, il completino che lascia ammutoliti. Esplosione di eros – FOTO

Ex campionessa di rally da record, è stata la prima pilota portoghese a competere negli eventi nel deserto e la più giovane al mondo a correre la Parigi-Dakar, gara che ha vinto al fianco di Carine Duret nel 1997.

E se non fosse sufficiente, ha un master in Business Administration alla European School of Economics, è una manager di successo, ha un matrimonio alle spalle dal quale ha avuto due figli, ed è impegnatissima anche nel sociale. Dovrebbe bastare a comprendere le affinità tra i due, ma Lapo ci tiene a rilasciare delle dichiarazioni che spiegano ulteriormente questo grande amore.

La descrive così: “è una donna forte e tenace, riesce a farmi essere la versione migliore di me stesso. Gran parte del mio successo e della mia vitalità è merito suo. Mi ha dato una nuova serenità, sono felice e non vedo l’ora di costruire una famiglia insieme a lei“.

Sembra un uomo rinnovato quello che parla, ed è grazie a Joana, “l’unica che non sta con me solo per i soldi“, aggiunge. Ci voleva una donna speciale per contrastare il complicatissimo Lapo, e ora lui non sente più la necessità di guardarsi intorno e soddisfare le aspettative altrui.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

“Ha vinto la Parigi-Dakar, sa cosa vuol dire cavalcare le dune, quindi sa cosa significa avere a che fare con una persona non facile: io non sono inattivo“. Lapo ha usato un eufemismo per descriversi, ma il paragone risulta appropriato.