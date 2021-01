Laura Cremaschi, la scollatura nella FOTO in bianco e nero è un’apoteosi d’eros

Sensuale come sempre, Laura Cremaschi ha pubblicato ancora uno scatto che ha lasciato i fan senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Se il buongiorno si vede dal mattino sarà proprio una domenica fantastica per i fan di Laura Cremaschi. La “Bonas” di “Avanti un altro” ha reso pubblico il suo ultimo scatto in bianco e nero in cui mette al tappeto i suoi follower con una scollatura profonda. I follower sono rimasti a bocca aperta per il décolleté generoso messo in mostra con tanta grazia e stile. Una bellezza mozzafiato che toglie il respiro ai suoi fan, che a pochi minuti dalla pubblicazione del suo ultimo post hanno già ricambiato l’ “omaggio” di Laura con tanti like (già oltre i 10 mila) e commenti.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, beauty selfie in camicetta sbottonata: che splendore FOTO

Le foto da urlo di Laura Cremaschi alias “cremaschina”