Lucia Javorcekova, la FOTO in costume “blue babe” non lascia scampo: incontenibile

La supermodella slovena, Lucia Javorcekova ha fatto letteralmente “impazzire” i follower di Instagram con una foto in costume da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

L’avvento su Instagram della supermodella slovena, Lucia Javorcekova ha rivoluzionato i progetti dei fan e sostenitori di una bellezza davvero incontenibile. Ogni occasione è sempre quella giusta per continuare a stupire e mettere in risalto ogni lato del suo incredibile repertorio di forme.

Non a caso, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo italiano è passato dai più “succulenti” concorsi di bellezza. Come in occasione della splendida “vetrina” di “Escile” dove ha regalato uno spettacolo mozzafiato agli occhi dei fan, stravincendo la concorrenza delle fantastiche modelle dell’avvenire, con la sola e semplice naturalezza del suo fascino.

Una vera e propria predestinata nel suo campo, che dimostra di non avere alcun rivale alla rincorsa verso un successo alla moda da “bacio accademico”

Lucia Javorcekova, la sorpresa più inattesa per i fan: bellezza ineguagliabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Non si smentisce praticamente mai, la splendida Lucia Javorcekova. Difficilmente esce fuori il suo nome in contesti negativi, ma il più delle volte a parlare per lei sono i paesaggi di “Madre Natura” che spaziano tra sogno e fantascienza.

Ogni occasione è quella giusta per ammirare il talento e il fascino di una modella di sicuro avvenire, che non di certo scopriamo oggi. Le foto in solitaria, in giro per il mondo regalano uno spettacolo mozzafiato agli occhi attoniti dei fan, che non riescono a restare nell’indifferenza più totale.

Tra un paesaggio di mare o un contesto di esoticità, Lucia “governa” con la sua naturale bellezza. Una “bomba” sexy che senza un “filo” di malizia riesce ad entrare nel cuore dei più forti d’animo, senza uscirvi mai più.

Come in occasione dell’ultimo scatto che ha messo in evidenza l’incontenibilità delle curve, che non riescono a trattenere la loro “foga” in un costume “blu babe” da far innamorare a prima vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Così Lucia ha “saziato” anche stavolta il “fabbisogno” d’Eros dei fan, letteralmente scatenati dalla sua incredibile sensualità