Maurizio Mattioli. Dall’accusa per spaccio alla risalita: i suoi progetti

Maurizio Mattioli. L’attore romano diverte gli italiani dagli anni ’70 con i suoi film divertenti. La caduta e la ripresa della sua carriera

Una fulgida carriera quella dell’ attore Maurizio Mattioli. Romano, classe 1950, con la sua verve comica, il suo accento accogliente, il sorriso contagioso, è entrato nelle case degli italiani dagli anni ’70 quando, giovanissimo, ha dato avvio alla sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Tanta gavetta, piccoli ruoli per iniziare ma, nel corso dei decenni, ha collezionato oltre 90 interpretazioni in altrettanti film, passando con naturalezza dal grande al piccolo schermo, non disdegnando affatto il suo impegno con successo anche in cabina di doppiaggio (ricevendo per questo motivo anche il prestigioso premio Leggio d’oro nel 2014).

E’ sempre stato un caratterista stimato. Ha ricoperto spesso il ruolo del tipico romano di periferia, ai limiti della società, un pò sbruffone. In periodi più recenti è stato identificato con la figura dell’ arricchito buzzurro, dipingendolo con la simpatia e l’ironia che solo Maurizio Mattioli sa dare. Appartiene alla vecchia guardia d’attori di commedia italiana, come Jerry Calà o Christian De Sica, che hanno riprodotto un’epoca spensierata della nostra storia.

Maurizio Mattioli: le difficoltà che non l’hanno mai fermato

La vita privata non gli ha regalato sempre gioie. Nel 1995, infatti, è stato posto agli arresti per spaccio di cocaina. Per questo motivo ha scontato un mese di detenzione nel carcere di Poggioreale a Napoli. Fu assolto solamente in seguito. Nel 2014 ha perso la moglie, Barbara Divita a cui era legato in matrimonio dal 1977. La donna era rimasta paralizzata a causa di un incidente stradale avvenuto sette anni prima.

Questi eventi tragici, disseminati nel tempo, avrebbero potuto compromettere la sua carriera. Invece, Maurizio Mattioli, dotato di grande tempra, si è sempre saputo risollevare e ha donato agli italiani momenti di grande spensieratezza in opere come: Vacanze di Natale ’95, Fantozzi – Il ritorno, I Fobici, Tifosi, Immaturi, Tutta colpa di Freud, Mai Stati Uniti (solo per citarne alcuni).

Anche la pandemia da Coronavirus non l’ha fermato. Nel 2020 è stato tra i protagonisti della pellicola Lockdown all’italiana di Enrico Vanzina, cercando di alleggerire lo spirito del nostro paese in un clima carico di preoccupazione e dolore.