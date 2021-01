Milly Carlucci: quanto guadagna la popolare conduttrice? Scopriamolo

Milly Carlucci. La presentatrice Rai è impegnatissima con il suo nuovo programma, Il cantante mascherato. Quanto guadagna

Avevamo salutato la popolare conduttrice Milly Carlucci lo scorso anno con la chiusura del programma Ballando con le Stelle. Il fortunatissimo contest di danza che vede sfidarsi volti noti del panorama dello spettacolo nostrano, la vede al timone ormai da 15 edizioni. Quello del 2020 è stato un capitolo insolito poiché, a causa del Covid, è stato rinviato di parecchi mesi e si è svolto con modalità riadattate alle norme imposte di distanziamento sociale. The show must go on. Con molto ritardo e tante preoccupazioni, la trasmissione si è conclusa con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando, senza lesinare sui colpi di scena.

Dal ballo alla canto. Milly Carlucci è nuovamente protagonista del programma Il cantante mascherato. Anche in questo caso si sfidano personaggi del mondo dello spettacolo che si esibiranno stavolta in prove canore. Le idendità sono nascoste all’interno di maschere che ricoprono i partecipanti da capo a piedi. Scopriremo il loro volto solamente quando verranno eliminati. I giudici sono Costantino della Gherardesca, Caterina Balivo, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Le coreografie sono affidate a Raimondo Todaro, già maestro di danza in Ballando.

Milly Carlucci. Quanto guadagna la popolare presentatrice Rai?

Milly Carlucci è un personaggio molto amato del piccolo schermo. Classe 1954, ha debuttato nel 1976 dalla trasmissione L’altra domenica, a fianco di Renzo Arbore. Da lì in poi la sua carriera è stata costellata solo da successi, conducendo programmi storici come Giochi senza frontiere, Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti & Friends e il già citato e longevo Ballando con le stelle. Pippo Baudo l’ha scelta per presentare la 42° edizione del Festival di Sanremo.

Impeccabile, talentuosa, colta, con una proprietà di linguaggio eccellente, è uno dei pilastri della tv di stato. Quanto guadagna per il lavoro che svolge per la RAI? Gli stipendi dei vari presentatori non sono mai stati un mistero. Carlo Conti, Fabio Fazio, Bruno Vespa, Alberto Angela sono tra i più pagati. Il loro compenso si aggira intorno a 1 – 2 milioni e mezzo di euro annui.

Milly Carlucci guadagna una cifra considerevole ma decisamente meno cospicua: 400mila euro a stagione.