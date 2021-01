Un rider di 47 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada nella serata di ieri a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Dramma nella serata di ieri a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove un uomo di 47 anni è deceduto in un tragico incidente. La vittima, un rider di origine filippina, sarebbe stato travolto ed ucciso da un’auto mentre attraversava la strada all’altezza del McDonald’s. Un impatto molto violento che non avrebbe lasciato scampo al 47enne che sarebbe deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge.

Montecatini Terme, travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada: muore rider 47enne

Un rider è morto nella serata di ieri, sabato 30 gennaio, a Montecatini Terme, comune in provincia di Pistoia, dopo essere stato travolto da un’auto. La vittima è un 47enne di origine filippina che stava effettuando delle consegne a domicilio. Stando a quanto riporta la redazione de La Nazione, l’uomo stava attraversando la strada diretto verso il McDonald’s di Via Camporcioni per ragioni di lavoro, quando improvvisamente un’auto, una Mercedes Classe B, lo ha investito. Sentendo il forte rumore dell’impatto molte persone sono accorse in strada per verificare cosa fosse accaduto.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per il rider non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno preveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto costato la vita al 47enne. Al momento dell’incidente era in corso un forte temporale.

Il conducente della vettura, riporta La Nazione, è stato sottoposto all’alcoltest per verificare se fosse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche: il test ha dato esito negativo.