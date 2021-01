Nicole Minetti senza freni mostra un fisico “vietato ai minori”: “Buongiorno” – FOTO

Nicole Minetti, il “buongiorno” di “fuoco” che lascia attoniti i follower di Instagram. Fisico da capogiro

Ultimamente, l’ex parlamentare, Nicole Minetti non lascia scampo al cuore già perdutamente innamorato dei suoi fan. Dopo la vita politica da parlamentare del PDL, la splendida deputata ha deciso di dedicare più spazio alla privacy, con un “pensierino” rivolto alla popolazione social, che mai aveva assistito a cotanto fascino da “strapazzo”.

Eppure già durante le discussioni parlamentari si notava la “stoffa” di una predestinata dal punto di vista della moda e dell’apparire. Ma ha preferito costruire una carriera di successo in ambito politico, anche se il suo nome non è stato affatto esente da problemi.

Uno fra i tanti è il caso Ruby, dove l’affascinante Nicole sembra si sia intromessa, “sposando” i favoritismi dell’allora premier, Silvio Berlusconi. Dopo aver attenuato e poi definitivamente accantonato i problemi politici, Lady Nicole si è dedicata a se stessa e al proprio benessere, attirando migliaia di appassionati

Nicole Minetti, il “buongiorno” si vede dal mattino: stratosferica

Il cuore dei fan di Instagram, in queste ore batte forte per Nicole Minetti. L’ex deputata parlamentare del PDL ha completamente cambiato “registro” di vita, dedicando più tempo a se stessa. Con il passare del tempo è venuta fuori la parte migliore di se, quella che gli appassionati non hanno potuto ammirare in tutti gli anni, in cui è stata impegnata al governo.

Ora Nicole non sembra apporre più alcun “freno”, libera da ogni problema di contorno e pensiero legale che le potesse assillare la mente. Ha superato i momenti difficili, mettendo in mostra i “pezzi” forti del suo repertorio di forme.

Oggi Nicole è davvero una sentenza di bellezza incontenibile, che sfocia il più delle volte in un “limbo” di sensualità da “leccarsi i baffi”. Il suo nome ormai regna sovrano tra le pagine social e in modo particolare su Instagram.

Il “Buongiorno” di inizio weekend è stato “produttivo” per i follower, al pari di una freccia scoccata da Eros. Dopo una notte di passione d’amore, la Minetti scopre le lenzuola con il solo intimo indosso. Un “colpo d’occhio” ad effetti speciali, a cui viene dato seguito la dimostrazione di un fisico “vietato ai minori”, che non avrebbe nulla da invidiare neanche alla più nobile modella del “mestiere”.

Un selfie d’amare per i fan, completamente scatenati e affascinati dalla strapotenza fisica della Minetti. E voi invece, come giudicate la migliore performance del fine settimana?