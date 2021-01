Il Papa istituisce la Giornata mondiale dei nonni: il grazie di Lino Banfi

Papa Francesco ha annunciato oggi l’istituzione della Giornata mondiale dei Nonni e degli Anziani. Sarà celebrata la quarta domenica di luglio.

Una Giornata mondiale dedicata ai Nonni e agli Anziani. A comunicarlo oggi Papa Francesco. Questo omaggio è stato istituito per celebrare le persone in età avanzata quali trasmettitori di esperienze ai giovani. Questa mattina nell’ambito dell’Angelus il Papa ha annunciato la novità. Un’iniziativa che mostra la sua sensibilità nei confronti degli anziani. Più volte il pontefice si è espresso in merito alle tante situazioni di solitudine e di abbandono di questi soggetti, lasciati soli spesso dalle loro stesse famiglie. L’iniziativa di questa nuova celebrazione è stata voluta per rafforzare il legame tra le generazioni.

Questa celebrazione si festeggerà ogni anno la quarta domenica di luglio. Non a caso il 26 luglio è il giorno dei santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Già cinque anni fa il Papa, durante un incontro presso il Vaticano in cui si era rivolto a molti anziani, ha trattato l’importanza del ruolo dei nonni nell’educazione dei più giovani.

“E’ importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i nonni, perché, come dice il profeta Gioele, i nonni danno ai nipoti sogni e i giovani, prendendo forza dai nonni, andranno avanti”, le parole di oggi del Papa.

Giornata Mondiale dedicata ai nonni e agli anziani: il grazie di Lino Banfi

Con l’istituzione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, tanta la felicità tra le persone in età avanzata. Tra queste spicca Lino Banfi che ha dedicato un ringraziamento speciale al Pontefice.

“Grazie, Papa Francesco, per la giornata dei nonni”; il commento dell’attore pugliese. Di seguito aggiunge che è davvero felice per questa iniziativa preannunciando che, nell’ ospitata prevista per sabato prossimo nel programma A sua immagine, spenderà parole di gratitudine per il Papa. Banfi ha avuto l’occasione di conoscerlo personalmente lo scorso dicembre. Una grande emozione per “nonno Libero”, il ruolo interpretato dall’attore nella fiction di Un medico in famiglia, che ricorda come in quell’occasione i due avessero parlato dell’importanza dei nonni.

In quell’incontro il Pontefice aveva espresso la sua ammirazione per l’attore informandolo che molti lo denominavano nonno d’Italia. Entrambi hanno 84 anni. Tra i due vi sono solo 5 mesi di differenza.