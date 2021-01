San Basilio: tragico incidente in moto, muore a 22 anni

Un ragazzo 22enne ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale nei pressi del quartiere romano di San Basilio.

Venerdì 29 gennaio, un ragazzo di 22 anni ha perso inspiegabilmente il controllo del suo veicolo a due ruote precipitando sull’asfalto. Il tragico incidente è avvenuto poco prima dello scattare del coprifuoco delle ore 22, nei pressi del quartiere periferico San Basilio di Roma. Il giovane è morto sul colpo in seguito all’impatto. Secondo le prime delucidazioni da parte delle autorità si trovava non lontano dalla sua abitazione al momento dell’accaduto.

San Basilio, incidente in moto: 22enne perde la vita

L’arrivo dei soccorsi sul posto è stato vano, poiché il ragazzo che era alla guida di una Honda CBR di sua proprietà, era già clinicamente morto. Il motivo che ha causato la caduta del giovane non è ancora stato chiarito, ma le indagini proseguiranno per comprendere al meglio le dinamiche di quella sera. E, per il momento, sembrerebbe che non siano stati coinvolti terzi.

Nel frattempo il ragazzo ritrovato a ridosso con l’incrocio tra via Corinaldo e via del Casale di San Basilio è stato riconosciuto dagli investigatori. Si tratterebbe infatti di un ventiduenne di origini tunisine. Ulteriori informazioni non sono però ancora pervenute.

La Polizia locale di Roma Capitale sta cercando di scoprire se il ragazzo all’ora del tragico sinistro stesse in procinto di far ritorno presso la sua abitazione oppure se stava rientrando frettolosamente per via delle restrizioni ed a ridosso dunque del coprifuoco. Non si esclude ancora che possa essere stato un rider in servizio.