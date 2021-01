Sapete quanto guadagna Flavio Insinna? Il conduttore ha uno stipendio da capogiro

Il conduttore de L’Eredità ha uno stipendio esorbitante a sei zeri. Flavio Insinna è anche felicemente fidanzato con Adriana Riccio

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Conduttore poliedrico e attore in “Don Matteo”, da settembre 2018 invece è alla conduzione de “L’Eredità” e lo stiamo vedendo come giudice nel nuovo programma di Milly Carlucci “Il cavaliere mascherato”.

Flavio è nato il 3 Luglio 1965 a Roma e forse pochi sanno che ha anche scritto due libri, “La macchina della felicità” e “Neanche con un morso all’orecchio”.

Quanto guadagna Flavio Insinna, scopriamolo insieme

Quando si parla di personaggi dello spettacolo spesso ci si chiede quale sia la loro vita privata e anche a quanto ammonti lo stipendio che percepiscono. Insinna dal 2006 fa coppia fissa con Adriana Riccio, un’ex concorrente di Affari Tuoi con la quale si sarebbe conosciuta proprio all’interno dello studio televisivo di Rai Uno.

I due sono restii di apparire troppo spesso sui social e sbandierare la loro storia, anche se di rado spunta fuori qualche foto di loro due insieme, suggello che il rapporto procede a gonfie vele. Riguardo lo stipendio invece di Flavio Insinna ci viene incontro Dagospia che rivela la cifra da capogiro del conduttore.

Sembra che lo stipendio si aggiri intorno a un milione di euro l’anno per condurre lo show di Rai Uno “L’Eredità” oltre alle entrate dovute alle altre partecipazioni in spot pubblicitari, apparizioni come ospite di reti concorrenti, eccetera. Una cifra quindi che forse va ben oltre le aspettative di molti.