Test Visivo: scopri subito le tue capacità d’osservazione

Il test visivo si propone di rilevare le vostre capacità d’ossevazione: scopri le 7 figure all’interno dell’immagine ed il gioco è fatto.

Il suddetto Test Visivo ha come obbiettivo quello di individuare e spiegare quali sono le vostre capacità d’osservazione. Si tratta di un esperimento del tutto innovativo che poggia le sue basi su una sola immagine. Il vostro compito è quello di concentrarvi sull’immagine data in colore blu e cercare di identificare tutte e sette le figure al suo interno. Potrebbe non risultare un compito semplice ma il risultato è garantito.

Test Visivo: cerca di scoprire la mela e le 6 figure in 30”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da greta carla achini (@effettootticomalnate)

Oltre alla tigre in evidenza sono presenti altre 6 figure di animali ed una mela. Il vostro compito per scoprire il risultato del test è di trovarle nella loro interezza. La difficoltà del quesito è di rispondere entro soli 30 secondi. Riuscirete nell’impresa nonostante le tinte ingannatrici proposte dal realizzatore dell’immagine? Un consiglio: cercate di distrarre il vostro sguardo dal soggetto principale: la tigre.

Se il tempo è passato invano e non siete ancora riusciti nel vostro intento potete scorrere verso il basso per leggere le soluzioni all’enigma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da greenMe (@greenme_it)

Le figure mancanti, oltre alla mela, sono: 3 scimmie, due serpenti ed un solo camaleonte. Nonostante la sua complessità grazie ad un occhio più attento sarà possibile vederli disposti, e camuffati dalle colorazioni, su piani differenti. Quattro di loro sono posizionati sul lato sinistro, in alto. Gli altri due in basso a destra. Ed infine l’ultimo in alto a destra.