Un paracadutista di Lecco di 35 anni è morto in seguito a un incidente. I dettagli del fatale evento

Si chiamava Marco Pietro Rossi, il giovane paracadutista di 35 anni, originario della provincia di Lecco, precisamente Valgreghentino, deceduto in seguito a un incidente. Il fatale evento è avvenuto la scorsa mattina presso l’ Aero Club del Migliaro, nei pressi di Cremona. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia si è verificata a causa di un incidente in fase di atterraggio. L’ uomo ha perso conoscenza ed è rimasto immobile al suolo.

I soccorsi sono stati allarmati tempestivamente. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo aver effettuato le prime manovre per stabilizzare il paziente, lo hanno portato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale Maggiore. Le condizioni sono apparse immediatamente disperate. Proprio nel nosocomio, Marco Pietro Rossi si è spento un’ora dopo il suo arrivo.

Marco Pietro Rossi, il paracadutista morto all’ età di 35 anni

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 35 anni, Marco Pietro Rossi, morto in seguito ai danni subiti dal suo corpo a causa di un tragico incidente. La sua passione per il paracadutismo gli è costata la vita. Stando a quanto riportato da chi lo conosceva bene, il giovane si recava ogni weekend all’aeroporto di Migliaro, partendo dal Valgreghentino. Chissà, forse la quarantena e la restrizione delle ultime settimane hanno alimentato ancora di più dentro di lui quella voglia di leggerezza e libertà che provava sfrecciando nel cielo. Venerdì l’ultimo fatale lancio.

I suoi amici e compagni lo descrivono come un paracadutista esperto, lo chiamavano “Pescegatto”. Tanti i messaggi commossi di cordoglio sui suoi canali social. Qualcuno scrive: “Ciao Pescegatto. Voglio ricordarti così, sempre con il sorriso e con l’immensa voglia di volare! Dicevi sempre che il volo ti ha salvato la vita perché è l’unica cosa che ti rende libero e felice. Ecco, ora vola libero e porta il tuo sorriso e la tua pazzia anche agli angeli! Noi raccoglieremo e faremo tesoro di ciò che ci lasci sulla terra. Le tracce luminose delle tue grandi virtù!”

Sulla pagina Facebook di Paracadutismo Lecco si leggono le seguenti parole: “Marco Pietro Rossi, ti ricorderemo così sempre sorridente in mezzo a noi. Che la terra ti sia lieve”.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute a cui spetta il compito di chiarire i dettagli delle circostanze che hanno portato alla morte di Marco Pietro Rossi.