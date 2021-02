Lui la infastidisce; lei lo uccide, imballa la salma in uno scatolone e la spedisce. La macabra scoperta.

L’agghiacciante omicidio risale alla scorsa settimana, precisamente il 22 gennaio; mentre il cadavere della vittima è stato scoperto cinque giorni dopo, il 27 gennaio. Secondo quanto riporta il notiziario Le Parisien, è stato proprio il fratello dell’assassina a fare l’agghiacciante rinvenimento. Siamo a Mée-sur-Seine, comune dove l’uomo vive e indirizzo della spedizione degli scatoloni che sua sorella ha inviato per l’imminente trasloco. Siamo nel dipartimento di Seine-et-Marne, all’interno della regione dell’Île-de-France, nella Francia centro-settentrionale, vicino a Melun. “L’uomo è balzato dalla sedia all’apertura della scatola: al suo interno, il cadavere della vittima accuratamente imballato”, ha riferito la giornalista Nathalie Revenu. Al momento della scoperta, la sorella, accanto a lui, gli ha istantaneamente confessato l’omicidio.

A chi apparteneva il cadavere?

Elle tue la personne qui l’importune& l’expédie.Cet habitant est tombé de sa chaise quand il a ouvert un carton de déménagement.Dedans:le cadavre d’1 homme,Elle aurait sorti 1 bombe de gaz lacrymogène&en aurait asséné 1 coup sur son visiteur.https://t.co/05xXnwsQUL

“Il corpo era intero”, riferiscono i media locali, e il pacco era stato spedito proprio dalla sorella. Senza esitazione, la donna, 41 anni, ha ammesso di aver commesso l’omicidio lo scorso 22 gennaio. Questi ha inoltre riferito di conoscere bene la vittima: il 36enne le aveva fatto visita col tentativo di truffa, credendo di riuscire ad approfittarsi della sua vulnerabilità.

Difatti, secondo le fonti riportate da Le Parisien, la presunta autrice dell’omicidio soffrirebbe di seri disturbi psicologici e “aveva già sporto diverse denunce nei suoi confronti”. Secondo la versione della donna, l’uomo si sarebbe mostrato improvvisamente minaccioso nei suoi confronti e avrebbe cercato di strangolarla. Di conseguenza, la violenta reazione della donna. Prima il lacrimogeno, poi un pugno violento contro il suo aggressore: crollato sul posto, l’uomo è morto sul colpo.

In preda al panico, la donna ha deciso di sbarazzarsi dell’ingombrante cadavere, imballandolo all’interno di uno dei suoi scatoloni da traslochi, che ha poi consegnato all’agenzia responsabile del trasporto. Per quanto folle possa sembrare, il pacco imballato è giunto a destinazione. L’imputata è attualmente in detenzione e l’inchiesta è stata affidata all’Sous -direction de la Police judiciaire (SDPJ 93), una componente essenziale della gendarmeria nazionale francese.

Elle tue l’homme qui l’importune, emballe le cadavre et l’expédiehttps://t.co/mtlLpGpMUp — CNEWS (@CNEWS) January 31, 2021

Al momento le indagini sono ancora aperte per ulteriori certificazioni: le autorità devono verificare la collimazione degli esiti dell’autopsia con la versione dell’accusata.

