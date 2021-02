Al Bano senza freni sbotta e non le manda a dire “io credo che ..”

Ultimissime Al bano: cosa ha dichiarato il cantante pugliese? Qual è la sua posizione riguardo a Sanremo 2021? Scopriamolo insieme

In questi ultimi giorni non si parla d’altro e anche il famoso cantante pugliese ha voluto dire la sua riguardo alla situazione di Sanremo 2021. Al bano infatti questa volta ha rivelato la sua posizione spiegando: “Io ho sempre preso le difese ma ora è troppo”. La sua confessione ha lasciato tutti sbalorditi e meravigliati. Ecco secondo lui, quale potrebbe essere la soluzione per questa edizione speciale. Il Festival s’ha da fare?

Al bano ultimissime: qual è il suo parere su Sanremo?

Al bano ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha spiegato quale è la sua posizione rispetto alla decisone se fare o meno il Festival di Sanremo e ha detto: “Serve rispetto. Senza pubblico per chi lo fai? … Sanremo va rinviato. E lo dice uno che negli anni lo ha sempre difeso, anche quando tutti gli sparavano contro”. Secondo il cantante farlo come si sta pensando di mandarlo in onda significherebbe non santificarlo come una Messa in Vaticano senza fedeli. “Sarebbe sterile” afferma. La star dell’Ariston è ormai un’icona storica del Festival visto che ha partecipato diciotto volte al concorso e per lui esiste una sola soluzione: rimandare l’evento a Primavera in una forma diversa e covid free.

Intanto il pubblico appassionato al Festival non vede l’ora di rivedere su quel palco la coppia formata da Amadeus e Fiorello, i due l’anno scorso sono stati più che brillanti.